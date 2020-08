Rimini: al via la Festa del Viaggio

La Festa del Viaggio, ovvero UlisseFest, si svolgerà a Rimini dal 28 al 30 agosto 2020 , e avrà come tema Il viaggio che faremo, non tanto e non soltanto come destinazione, ma come invito ad ascoltare, confrontarsi e riflettere sul futuro che ci attende da viaggiatori e cittadini del mondo.

UlisseFest è organizzato da Lonely Planet con il patrocinio di Enit, Agenzia nazionale italiana turismo che ha il ruolo di rilanciare l'immagine dell'Italia nel mondo.



Africa da conoscere - In programma eventi con Paolo Fresu, in duo con il bandoneista Daniele Di Bonaventura, per un viaggio musicale nel Mediterraneo e di Mediterraneo si parlerà anche con Mario Tozzi, attraverso uno spettacolo in collaborazione con il sassofonista Enzo Favata. Si parlerà di Africa, nel momento in cui parlare di questo continente e di ciò che rappresenta nell’attualità,è un’occasione per occuparci di questa destinazione del mondo non solo dal punto di vista turistico, ma anche del rapporto tra culture diverse, e lo farà l’antropologo Marco Aime con il direttore della rivista Africa Marco Trovato.



Magica Mongolia - Ci sarà poi la Mongolia attraverso la musica e le parole di Massimo Zamboni, che si è ispirato a questa destinazione geograficamente remota del nostro pianeta dando vita ad alcune delle sue produzioni più belle, e poi faremo un’immersione nei paesi scandinavi ricchissimi di vicende straordinarie con lo scrittore britannico Robert Ferguson. Viaggiare significa spesso confrontarsi con il senso del limite, si parlerà dunque di viaggi caratterizzati da condizioni di vita estreme con i fotogiornalisti di Parallelozero e poi ci addentreremo in avventure salgariane con Anselmo Roveda e l’artista Marco Paci.



Tanta Italia da scoprire - E poi ci sarà anche tanta Italia: in scena il racconto del live tour on the road di Lonely Planet Italia, il viaggio di Selvaggia Lucarelli, si parlerà di Marche attraverso la voce di Dardust che farà un viaggio accompagnato dal suo pianoforte che dalle Marche ci porterà verso l’Universo, dello chef Moreno Cedroni e di Giovanni Allevi che attraverso il suo nuovo libro illustrerà la sua idea di futuro.



Dante virtuale - Ci sarà Ravenna, che si sta preparando alle celebrazioni dantesche e porterà al festival l’anteprima di un viaggio virtuale dal nome Silent Dante, l’artista Gio Evan, capace di coniugare musica e poesia e la testimonianza della street art locale che ha trasformato i muri di interi quartieri in opere d’arte a cielo aperto. Tra i molti temi del Festival uno a cui teniamo molto è quello dell’ambiente e lo faremo con Grammenos Mastrojeni, esperto di cambiamenti climatici e sostenibilità.



Il programma completo su www.ulissefest.it