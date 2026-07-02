Regione Abruzzo: un luglio di sagre e appuntamenti

La Regione Abruzzo organizza per il mese di luglio un nutrito calendario di sagre e di eventi, per offrire a turisti e vacanzieri tante occasioni di gradevole intrattenimento con cui rallegrare il loro periodo di soggiorno e conoscere i prodotti di eccellenza del territorio. I buoni sapori fanno la parte del leone, ma non mancano appuntamenti legati alla storia e alla tradizione, con rievocazioni storiche suggestive che vale davvero la pena conoscere.
A Campovalano di Campli (TE) torna la Sagra del Tartufo, in programma dal 6 al 12 luglio 2026. La manifestazione, giunta alla 25ª edizione, celebra uno dei prodotti più preziosi del territorio teramano con una settimana dedicata a gusto, tradizione, musica e convivialità. Organizzata dall’Associazione Campovalano Viva, la sagra porterà nel borgo specialità al tartufo, proposte gastronomiche locali, spettacoli dal vivo e serate sotto le stelle. Un appuntamento ormai storico, capace ogni anno di richiamare visitatori e appassionati attorno ai sapori autentici dell’Abruzzo. Accanto alla parte gastronomica, l’edizione 2026 conferma anche il legame con la storia del territorio: tra gli appuntamenti previsti ci sarà “Necropoli sotto le stelle”, con visita agli scavi archeologici di Campovalano, uno dei siti più importanti dell’Abruzzo antico. Informazioni: www.campovalano.org
Sagra dell’Aglio Rosso di Sulmona - A Campo di Fano, frazione di Prezza (AQ), torna la Sagra dell’Aglio Rosso di Sulmona, in programma venerdì 10 e sabato 11 luglio 2026 in Piazza Peppino Impastato. La manifestazione, giunta alla 31ª edizione, celebra uno dei prodotti più identitari del territorio peligno: l’Aglio Rosso di Sulmona, eccellenza agricola locale conosciuta per il suo colore caratteristico, il profumo intenso e il legame profondo con la tradizione contadina. Durante le due serate sarà possibile visitare la Fiera– dal produttore al consumatore, incontrando direttamente i produttori locali e scoprendo da vicino un prodotto simbolo della cultura gastronomica abruzzese. Non mancheranno musica, animazione e momenti conviviali. Venerdì 10 luglio, alle ore 21.30, si esibirà il gruppo musicale Nottefonda. Sabato 11 luglio, sempre alle ore 21:30, spazio a Disco in Piazza, con balli di gruppo, latini e tanto altro. Tutte le sere, dalle ore 19:30, sono previsti animazione e giochi per bambini, mentre dalle ore 20. 00 apriranno gli stand gastronomici con prodotti locali. INFO: Pro Loco “Nicola Di Pietro” Campo di Fano APS – Facebook Pro Loco Campo di Fano.
Giostra Cavalleresca di Sulmona - A Sulmona (AQ) torna la magia della Giostra Cavalleresca, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate abruzzese, che unisce storia, tradizione, spettacolo e identità cittadina. Il primo momento ufficiale sarà sabato 4 luglio 2026, alle ore 18:00, nel Cortile della SS. Annunziata, con la presentazione del Palio della Giostra Cavalleresca Sulmona 2026. Un appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione, svelando il drappo che accompagnerà la nuova edizione della sfida tra borghi e sestieri. Il programma entrerà poi nel vivo nel mese di luglio con due grandi appuntamenti: la Giostra Europea, in programma 18 e 19 luglio, con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la Giostra Cavalleresca di Sulmona, prevista 25 e 26 luglio, tra Corso Ovidio e Piazza Garibaldi. Per la città sarà ancora una volta l’occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo, tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Info: www.giostrasulmona.it.
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Sagra del baccalà - Guida alle sagre di qualità edita dall’UNPLI
Sagra del Baccala’ , Sant’Omero (TE), penultima settimana di luglio - A Sant’Omero (TE) torna la storica Sagra del Baccalà Norvegese, in programma dal 19 al 25 luglio 2026. La manifestazione, giunta alla 45ª edizione, è uno degli appuntamenti gastronomici più attesi della Val Vibrata e celebra un piatto ormai entrato nella tradizione locale. Per una settimana il paese si animerà con stand gastronomici, sapori di mare, specialità a base di baccalà e momenti di convivialità. Un evento che unisce cucina, tradizione e accoglienza, pensato per chi vuole vivere una serata estiva all’insegna del buon cibo e della condivisione. La sagra è riconosciuta come Sagra di Qualità e proporrà stand aperti anche a pranzo, oltre che nelle serate dell’evento. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia. INFO: www.prolocosantomero.it
“A Cena con i Bizantini” a Crecchio (CH) - Torna a Crecchio (CH) l manifestazione “A Cena con i Bizantini”, in programma venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 luglio 2026. Per tre serate, dall’imbrunire a tarda ora, il borgo si trasformerà in un grande scenario storico tra atmosfere bizantine, suggestioni medievali, cibi, libagioni, danze e rievocazioni. L’evento accompagnerà il pubblico in un viaggio dal mondo di Bisanzio al Medioevo, valorizzando il fascino del centro storico e del Castello di Crecchio, sede del Museo dell’Abruzzo Bizantino ed Altomedievale. Un appuntamento che unisce storia, spettacolo, gastronomia e identità territoriale, in uno dei borghi più belli d’Italia. Tra figuranti, ambientazioni storiche e momenti conviviali, le vie del paese diventeranno il cuore di una festa capace di far rivivere antichi racconti, sapori e tradizioni, con un’atmosfera particolarmente suggestiva nelle ore serali. L’ingresso ha un costo di 3 euro e, per i non residenti, vale come credito da spendere presso gli stand di ristoro nel borgo. INFO: www.acenaconibizantini.it.