Regione Abruzzo: un luglio di sagre e appuntamenti

Giostra Cavalleresca di Sulmona - A Sulmona (AQ) torna la magia della Giostra Cavalleresca, uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate abruzzese, che unisce storia, tradizione, spettacolo e identità cittadina. Il primo momento ufficiale sarà sabato 4 luglio 2026, alle ore 18:00, nel Cortile della SS. Annunziata, con la presentazione del Palio della Giostra Cavalleresca Sulmona 2026. Un appuntamento simbolico che apre il percorso verso le giornate più attese della manifestazione, svelando il drappo che accompagnerà la nuova edizione della sfida tra borghi e sestieri. Il programma entrerà poi nel vivo nel mese di luglio con due grandi appuntamenti: la Giostra Europea, in programma 18 e 19 luglio, con corteo storico, gare ed esibizioni delle delegazioni estere, e la Giostra Cavalleresca di Sulmona, prevista 25 e 26 luglio, tra Corso Ovidio e Piazza Garibaldi. Per la città sarà ancora una volta l’occasione per trasformarsi in un grande scenario rievocativo, tra costumi storici, cavalieri, tamburi, bandiere, cortei e sfide nella suggestiva cornice di Piazza Garibaldi. Info: www.giostrasulmona.it.