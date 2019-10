Ragusa: due giorni di show nelle strade con Ibla Buskers 1 di 7 2 di 7 3 di 7 4 di 7 5 di 7 6 di 7 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ibla Buskers è uno dei festival di artisti di strada più noti in Italia e affascina ogni anno migliaia di spettatori, grandi e piccini, incantati dinanzi alle esibizioni di giocolieri, funamboli, trapezisti, mangiafuoco.



Spettacoli en plein air - Una festa Dal 10 al 13 ottobre, insomma, nel magnifico quartiere di Ibla si festeggia un compleanno davvero speciale, quello dei 25 anni di “Ibla Buskers”, la festa degli artisti di strada che ogni anno anima il cuore barocco di Ragusa Ibla. Ritorna quindi quella straordinaria atmosfera di festa che accompagna le numerose esibizioni dei vari artisti provenienti da tutta Europa, dislocati in luoghi simbolo del quartiere o in zone che vanno riscoperte anche dagli abitanti, oltre che dai turisti. Il programma si presenta fittissimo nella magnifica scenografia di Ibla che andrà da Piazza della Repubblica alla Salita Gaspano, dal Duomo Alto al Duomo Basso. Sabato eventi ininterrotti dalle 20 fino notte tarda, mentre domenica gli spettacoli si terranno dalle 17 fino alle 24.



Riscoprire l’antico castello - Sarà anche l’occasione per riscoprire la storia dell’antico Castello dei Conti di Ragusa che sovrastava la collina più alta della città. Attraverso un’approfondita ricerca storica, i fruitori del festival saranno idealmente condotti per mano in un viaggio nel tempo, attraverso una mostra fotografica che ripercorrerà le tappe che hanno segnato una vera e propria trasformazione dello skyline del quartiere barocco.



Per maggiori informazioni: www.iblabuskers.it