PREP Riccione Summer Jazz 2026 torna con un’edizione dedicata al tema delle voci

Il filo conduttore per l'anno 2026 mette al centro il tema profondo e suggestivo delle “Voci”. Si tratta di un’esplorazione della voce intesa come identità sonora, come espressione collettiva e come gesto musicale puro, capace di viaggiare attraverso il respiro degli strumenti e la viva materia del canto. Questa ricerca artistica dialoga in modo ideale e potente con una ricorrenza storica fondamentale per il nostro Paese: l’omaggio agli 80 anni dal voto delle donne in Italia. Il festival intende così celebrare la voce come supremo strumento di espressione, partecipazione democratica, presenza e libertà. Questo forte concetto civile e artistico è stato tradotto visivamente anche nel manifesto ufficiale della kermesse, dove il rosso di una bocca che si apre dà forma alla sagoma di una sassofonista afroamericana, universale simbolo di condivisione, emancipazione e non violenza.

I palcoscenici del festival sono diffusi sul territorio del comune, valorizzando tre spazi simbolo dell’estate riccionese: il cuore cittadino di piazzale Ceccarini, le grandi atmosfere di piazzale Roma e la suggestiva cornice naturale dell'anfiteatro all’interno del parco degli Olivetani, offrendo ai residenti e ai moltissimi turisti un’esperienza artistica accessibile e di grande atmosfera.