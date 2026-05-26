Notte Rosa: la Romagna accende l’estate

Saranno tre giorni in cui la Riviera e le colline romagnole si trasformeranno in un mosaico di esperienze, con artisti nazionali e internazionali, spettacoli dal vivo, eventi all’alba, show nelle piazze, performance sulle spiagge e appuntamenti pensati per valorizzare anche la natura e il patrimonio culturale.

Tra gli eventi più attesi spicca il grande appuntamento con RDS Summer Festival, che tornerà a Rimini per il terzo anno consecutivo. Il cuore della festa sarà Piazzale Fellini, dove il 19 e 20 giugno si alterneranno dj, speaker radiofonici e grandi artisti del panorama musicale italiano. Il venerdì sera sarà dedicato all’RDS Party, con un viaggio nella dance music, mentre il sabato saliranno sul palco protagonisti delle classifiche streaming e nuove promesse della musica italiana. Il villaggio RDS accompagnerà l’evento con attività e intrattenimento aperti al pubblico.