Milano: in mostra i Libri d’artista di Stefania Scarnati

“Pagine in Equilibrio” è la mostra dell’artista milanese Stefania Scarnati, in calendario da giovedì 7 a domenica 17 novembre a Milano presso lo Spazio Filatelia delle Poste Italiane, in Via Cordusio 4. L’esposizione è un’occasione ghiotta per scoprire una forma d’arte raffinata e molto particolare: il Libro d’Artista. Non si tratta di libri nel senso comune del termine, ma di opere artistiche nella quale la rappresentazione grafica si accompagna a un testo creato ad hoc, e nelle quali vengono utilizzate le tecniche più diverse. La mostra milanese ne raccoglie una ventina, realizzate da Scarnati dal 1999 ad oggi, che fanno corona alla presentazione di una nuova opera, “Dell’Uomo Vitruviano”, i deato e compiuto in occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo. In occasione dell’evento, viene emesso l’ Annullo Postale Speciale dedicato ai “Libri d’Artista”, creato su bozzetto dell’artista stessa.

Presentato in anteprima in questa mostra, “Dell’Uomo Vitruviano” è stato realizzato in venti esemplari ed è composto da otto tavole di cui una, firmata e numerata, è proposta in originale. Il volume è corredato dalle note esplicative dell’artista e dai testi poetici di Elena Federici Ballini. L’opera è un complesso e sentito omaggio al grande Maestro, ma anche un percorso fatto di immagini in trasformazione verso nuovi equilibri contemporanei. Molto particolare, per esempio l’accostamento tra l’Uomo Vitruviano ed un sinuoso corpo femminile che, pur essendo a lui proporzionato, se ne differenzia per l’atteggiamento in continuo movimento, sottolineando così il contrasto tra forza e lievità, tra l’immutabile forma e le morbide evoluzioni.

Spiega Scarnati, che da sempre si dedica con passione alla forma espressiva del Libro d’Artista: “Il libro d’Artista è l’opera in cui puoi raccontare l’evoluzione di un pensiero compiuto, servendoti della rappresentazione grafica originale accompagnata dal testo: una particolare espressione realizzata con tecniche diverse per ogni occasione e di cui potrai decidere la tiratura, nonché l’inserimento di una o più opere originali in ogni esemplare.”

La mostra raccoglie quindi alcuni tra i numerosi Libri d’Artista che Stefania Scarnati ha realizzato negli ultimi vent’anni, secondo il filo di una narrazione che esprime percorsi e sensazioni sospese tra realtà e fantasia, spaziando tra contesti profondamente diversi tra loro. Si possono trovare così racconti di “Gatti, neri e bastardi”, storie di “Coralli Color”, oppure rappresentazioni di succose “Mele” che, aprendosi, mostrano tutta la loro magica bellezza; ed ancora riflessioni su “Parole e Silenzi” o sul sapore di un “Vino pregiato” … magari mai assaggiato. Molti di questi libri sono entrati a far parte delle Raccolte d’Arte di prestigiose Biblioteche come la Classense di Ravenna, le Biblioteche Cantonali di Lugano e Bellinzona in Svizzera ed altre nel mondo, tra cui quella a Sydney della Macquarie University, dove Il Libro “La Storia Bellissima” è stato esposto nel 2018 nell’ambito della Mostra “Acqua e Fango”. Spesso i Libri d’Artista di Stefania Scarnati si avvalgono della collaborazione di poeti contemporanei che apportano ulteriore spessore e significato ad ogni sua opera.

Non sempre però è la sola fantasia dell’artista a suggerire immagini e storie: capita talvolta che la fonte di ispirazione venga da opere di eccellenti esponenti della Storia dell’Arte, come è accaduto per il libro dedicato all’opera “Quarto Potere” di Pellizza da Volpedo, intitolato “Ascolta!...una lunga strada…” o come è successo per i libri dedicati alle opere di Leonardo da Vinci, quali “Cenacolo con Vista” e , appunto, “Dell’Uomo Vitruviano”.

In mostra con i Libri d’Artista di Stefania Scarnati anche gli originali delle immagini pubblicate. Si possono ammirare così le tavole dedicate all’Uomo Vitruviano, ma anche quelle relative ad altri libri come “Parole e Silenzi” e “Profili di Luce”, dove profili femminili indicano e percorrono immaginari sentieri verso una maggior consapevolezza di sé.

La mostra “ P A G I N E IN E Q U I L I B R I O ” …formule antiche nuovi messaggi… è aperta dal 7 al 16 novembre presso lo Spazio Filatelia delle Poste Italiane, in Via Cordusio 4, Milano

Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9 alle 14.30; sabato dalle 9 alle 12. (Domenica: chiuso).

Inaugurazione della mostra giovedì 7 novembre alle ore 11 con emissione dell’Annullo Postale Speciale dedicato al Libro d’Artista.

INFO: www.stefaniascarnati.net.