Milano, l'allegra invasione dei pet colorati

Milano fino al 5 ottobre è invasa dagli amici a quattro zampe e ai pet lover. Purina, il cui obiettivo è migliorare la vita dei pet e di quelli che li amano, ha scelto di cogliere questa occasione per sensibilizzare la società sul tema dell’adozione consapevole di cani e gatti, in collaborazione con ENPA. È così che Via Dante si trasforma nella prima “Pet Street”, che grazie a Purina fino al 5 ottobre si anima con eventi e attività dedicate alle adozioni e molte soprese.

Tutte le iniziative ruotano attorno alla campagna adozioni “Benvenuto a casa”, lanciata da Purina in occasione della Milano Pet Week, in collaborazione con ENPA. Da oggi infatti, grazie alle sezioni ENPA che da tutta Italia stanno aderendo al progetto, è online su Purina.it la nuova piattaforma adozioni per favorire l’incontro tra i pet in cerca di una casa e le loro future famiglie. Per tutti gli italiani che adotteranno a partire dalla piattaforma, in regalo un Kit di Benvenuto inviato a casa direttamente da Purina con il cibo necessario ad accogliere il proprio cane o gatto.

“In Purina crediamo fortemente che gli animali domestici abbiano un'influenza positiva sulle persone che ne hanno cura e sulla società nel suo complesso. Per questo abbiamo scelto di sensibilizzare Milano sul tema delle adozioni perché, sebbene vediamo tanti pet circondati d’affetto e attenzioni, purtroppo ancora oggi in Italia ci sono troppi cani e gatti che cercano una famiglia. Vogliamo quindi dedicare questa occasione per dare visibilità ad un tema molto importante per noi e per il Paese” – ha dichiarato Marco Travaglia, Direttore Generale di Purina Sud Europa di Purina.



“Noi lavoriamo spinti da una grande passione e convinti del fatto che la vita, insieme agli animali, si arricchisce. Condividiamo questa stessa visione con Purina e per questo siamo felici di collaborare con questa azienda, ormai da tempo. Grazie a queste campagne di sensibilizzazione” dichiara Marco Bravi, Responsabile Comunicazione e Sviluppo di ENPA “siamo convinti che, non solo riusciremo a trovare una casa ai pet che ospitiamo, ma che riusciremo anche a diffondere un messaggio di maggiore apertura della società nei confronti degli animali da compagnia in generale”.

Tante le attività e le sorprese per grandi e piccini nelle Pet Street: dalla possibilità di incontrare volontari ENPA per approfondire il tema delle adozioni, alla sfilata dei personaggi della serie TV “44 gatti” targata RAINBOW e un momento dedicato a consigli e trucchi per la cura del pelo e igiene grazie all’Associazione Commercianti Animali Domestici e Toelettatori.