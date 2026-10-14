Merano, Festa dell’uva: ed è subito autunno

SABATO 17 OTTOBRE - Al mattino una breve deviazione ci porta a bordo del treno fino a Bolzano per l’appuntamento della Festa del Ringraziamento voluta dagli agricoltori altoatesini e dal marchio Gallo Rosso: dal finestrino del treno si vedono tanti scorci dei frutteti e dei vigneti della Val d’Adige, poi si raggiunge il salotto buono della città, Piazza Walther, poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, dove i produttori altoatesini allestiscono ogni anno il mercato contadino in un’atmosfera straordinariamente gioiosa, tanto da attirare abitualmente migliaia di visitatori consapevoli che i masi sono veri custodi della tradizione culinaria locale. La varietà dei prodotti esposti è ampia e rappresenta il meglio della regione, che, nel caso del Gallo Rosso, è tutt’uno con il maso e con la vita rurale al suo interno. Vi si assaggiano i formaggi di malga, gli erborinati e quelli stagionati, speck e salumi tipici, pani di farine speciali, di segale o impastati con frutta, poi erbe aromatiche e succhi di frutta naturali, confetture artigianali, miele di ogni tipo, patate di montagna. Le canzoni popolari e la musica per formazioni a fiato della tradizione sono la colonna sonora dalle 8,30 alle 17, in vari momenti della giornata si potranno vedere le esibizioni degli Schuhplattler di Collepietra (danzatori della danza tradizionale tipica bavarese e tirolese); ci sarà una curiosa mostra di trattori d'epoca e uno zoo didattico con giochi nel fieno pensati per i più piccoli. Info su www.bolzano-bozen.it