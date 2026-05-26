Magicland inaugura la stagione estiva più bella di sempre

DIVERTIMENTO IN ACQUA - A rendere speciale il lungo weekend del 2 giugno ci sono anche la riapertura di MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand, che dal 30 maggio inaugura ufficialmente la nuova stagione estiva: un’autentica oasi tropicale a pochi chilometri da Roma dove famiglie, ragazzi e gruppi di amici possono vivere le prime vere giornate d’estate tra spiagge di sabbia bianca, palme, acqua cristallina, piscine, scivoli acquatici e aree relax immerse nel verde, con oltre 40.000 metri quadrati di ambientazioni tropicali. Per la stagione 2026 è prevista l’inaugurazione di quattro nuovi scivoli con partenza da una nuova torre alta 15 metri. Cuore del parco è Playa del Sol, la grande spiaggia di 10.000 mq realizzata con una speciale sabbia che non scotta nemmeno nelle giornate più calde, perfetta per rilassarsi tra un tuffo e l’altro. Immancabile poi “Onda del Caribe”, la spettacolare piscina a onde circondata da oltre mille ombrelloni e lettini, pensata per regalare agli ospiti tutta l’atmosfera di una vacanza esotica senza lasciare il Lazio. Per chi cerca il massimo del relax ci sono anche la wellness pool di Bayahibe e le esclusive Cabanas di Playa Paraiso, veri angoli di pace immersi nella vegetazione tropicale. Le famiglie e i più piccoli possono divertirsi tra giochi d’acqua, spray park e aree tematizzate come Tiki Bay, Laguna Tiburon e Cala Tortuga, pensate per far vivere ai bambini le prime emozioni acquatiche in totale sicurezza e spesso anche insieme a mamma e papà. Completano l’esperienza l’area picnic immersa nel verde e i numerosi punti ristoro del parco, con proposte gastronomiche per tutti i gusti tra hamburger, pizze, insalate, gelati e opzioni vegetariane e vegane. Il parco dispone inoltre di numerosi servizi dedicati al pubblico, tra cui l’unica quiet room in Italia, un ambiente sicuro e rilassante pensato per i visitatori con autismo.