Magicland inaugura la stagione estiva più bella di sempre

Quattro giorni da vivere senza sosta tra acqua, adrenalina, incontri speciali e intrattenimento per tutte le età: dal 30 maggio al 2 giugno il parco divertimenti di Valmontone MagicLand si prepara ad accogliere i visitatori con uno dei weekend più ricchi e spettacolari della stagione. Sono due in particolare gli appuntamenti speciali: tornano i Camper Days, l’evento dedicato agli amanti dei viaggi on the road e della vita open air, e gli Skifidol Italian Brainrot™ Days con una nuova ondata di musica, intrattenimento e divertimento dal tono ironico e coinvolgente.
IL PARCO MAGICLAND - Il parco, situato a pochi chilometri da Roma, con oltre 40 attrazioni, più di 20 spettacoli live e un fitto calendario di eventi, continua a celebrare il suo 15° anniversario con una stagione ricchissima di esperienze e novità, che uniscono come sempre adrenalina, divertimento e intrattenimento immersivo. Fra le attrazioni più gettonate spiccano Shock, l’X-Car Coaster lanciato più alto e veloce d’Europa; Yucatan, un water coaster ambientato tra rovine Maya; Mystika, la torre di caduta libera più alta d’Italia; Wild Rodeo, attrazione unica nel suo genere nel panorama italiano; e Cagliostro, l’unico indoor spinning coaster presente in Italia. Alcune attrazioni sono uniche al mondo: tra queste le Magic Winx, la dark ride dedicata alle celebri fatine, Huntik 5D, esperienza immersiva ispirata all’omonima serie animata, e Cosmo Academy, il planetario con cupola a 360° più grande d’Europa. Il divertimento si sviluppa inoltre attraverso grandi aree tematiche pensate per tutte le età: dalla coloratissima Tonga, con oltre 30.000 mq e 16 attrazioni dedicate ai più piccoli, fino alle atmosfere western di Old West e alla zona horror con Horror House e attori dal vivo. Un vero e proprio viaggio tra mondi diversi, pensato per coinvolgere tutta la famiglia. MagicLand dispone, inoltre, di tre ristoranti, dodici chioschi, quattro bar, nove negozi e numerosi servizi dedicati al pubblico, tra cui l’unica quiet room in Italia, un ambiente sicuro e rilassante pensato per i visitatori con autismo.
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DIVERTIMENTO IN ACQUA - A rendere speciale il lungo weekend del 2 giugno ci sono anche la riapertura di MagicSplash, il parco acquatico a tema caraibico di MagicLand, che dal 30 maggio inaugura ufficialmente la nuova stagione estiva: un’autentica oasi tropicale a pochi chilometri da Roma dove famiglie, ragazzi e gruppi di amici possono vivere le prime vere giornate d’estate tra spiagge di sabbia bianca, palme, acqua cristallina, piscine, scivoli acquatici e aree relax immerse nel verde, con oltre 40.000 metri quadrati di ambientazioni tropicali. Per la stagione 2026 è prevista l’inaugurazione di quattro nuovi scivoli con partenza da una nuova torre alta 15 metri. Cuore del parco è Playa del Sol, la grande spiaggia di 10.000 mq realizzata con una speciale sabbia che non scotta nemmeno nelle giornate più calde, perfetta per rilassarsi tra un tuffo e l’altro. Immancabile poi “Onda del Caribe”, la spettacolare piscina a onde circondata da oltre mille ombrelloni e lettini, pensata per regalare agli ospiti tutta l’atmosfera di una vacanza esotica senza lasciare il Lazio. Per chi cerca il massimo del relax ci sono anche la wellness pool di Bayahibe e le esclusive Cabanas di Playa Paraiso, veri angoli di pace immersi nella vegetazione tropicale. Le famiglie e i più piccoli possono divertirsi tra giochi d’acqua, spray park e aree tematizzate come Tiki Bay, Laguna Tiburon e Cala Tortuga, pensate per far vivere ai bambini le prime emozioni acquatiche in totale sicurezza e spesso anche insieme a mamma e papà. Completano l’esperienza l’area picnic immersa nel verde e i numerosi punti ristoro del parco, con proposte gastronomiche per tutti i gusti tra hamburger, pizze, insalate, gelati e opzioni vegetariane e vegane. Il parco dispone inoltre di numerosi servizi dedicati al pubblico, tra cui l’unica quiet room in Italia, un ambiente sicuro e rilassante pensato per i visitatori con autismo.
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Il ponte del 2 giugno si prepara così a diventare uno dei weekend più attesi della stagione, con quattro giorni da vivere senza sosta tra emozioni, sorrisi e tanta voglia d’estate.