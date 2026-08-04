Madonna di Campiglio: Festa al Campo 2026 abbraccia la solidarietà e i giovani

E i giovani saranno protagonisti dell’evento: l’accoglienza sarà curata da ragazzi tra i 16 e i 20 anni. Un’esperienza formativa di cittadinanza attiva e volontariato che trasforma i più giovani nei veri motori dell’iniziativa, affiancando i partecipanti e testimoniando concretamente l’importanza del dare e della responsabilità comunitaria.