Madonna di Campiglio: Festa al Campo 2026 abbraccia la solidarietà e i giovani

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Al Golf Club Madonna di Campiglio, incastonato nelle Dolomiti del Brenta, torna l’appuntamento con la “Festa al Campo 2026”. Sabato 8 e domenica 9 agosto, la perla del Trentino ospiterà un intenso fine settimana all’insegna dello sport, dell’aria aperta e delle eccellenze enogastronomiche, con un cuore fortemente orientato al sociale.
In primo piano, infatti, ci saranno solidarietà e inclusione sportiva. L’iniziativa nasce con un chiaro scopo benefico: con un contributo minimo di 30 euro, l’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto a favore di due preziose realtà operative nel campo dell'inclusione attraverso lo sport: i “Gamberi - Cuori Gialloblù” (sezione inclusiva della Rugby Parma), progetto dedicato all’integrazione e alla pratica motoria di ragazzi con disabilità; “SportABILI”, associazione che da anni promuove l'accessibilità e lo sport di montagna per persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive.
E i giovani saranno protagonisti dell’evento: l’accoglienza sarà curata da ragazzi tra i 16 e i 20 anni. Un’esperienza formativa di cittadinanza attiva e volontariato che trasforma i più giovani nei veri motori dell’iniziativa, affiancando i partecipanti e testimoniando concretamente l’importanza del dare e della responsabilità comunitaria.
Il programma del weekend comincia sabato 8 Agosto con Emilia Golf Experience in Vacanza, gara di golf sul percorso ai piedi del Brenta. E alle ore 15 il torneo di burraco, una sfida all'insegna della convivialità con ricchi premi enogastronomici.
Domenica 9 Agosto torna anche la Coppa dell'Ospite, il torneo di golf 18 buche con premi di classifica e premi speciali. In contemporanea, alle ore 9, si parte per il Giro dei Rifugi in E-Bike, un’escursione panoramica su due ruote con ritrovo, colazione e partenza dal Golf di Campo Carlo Magno. Per bambini under 14 prevista un’attività di valorizzazione del territorio con “Guide Alpine alla scoperta del bosco”.
Sempre domenica 9 dalle ore 13 apre il Villaggio gastronomico, con stand dedicati alle eccellenze del territorio e non solo. Tanti i prodotti Dop e Igp che hanno deciso di sposare il progetto tra sport e solidarietà.
“In primo luogo dobbiamo ringraziare tutte le aziende che continuano a supportare questa iniziativa e i volontari, tutti ragazzi under 20, che si occupano di gestire la giornata” – così Giulia, Cristina, Nicola e Fabio, gli organizzatori. “Da diversi anni occupiamo qualche giorno delle nostre vacanze per organizzare un evento legato al sociale, siamo molto felici di vedere tanti ragazzi che si impegnano per la riuscita della giornata. Quest’anno vogliamo supportare due realtà a cui teniamo molto come Gamberi – Cuori Gialloblù e Sportabili”.