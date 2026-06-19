Leolandia: la sera è una Crazy Summer Night

La 55esima estate di Leolandia riscrive le regole del divertimento con le Crazy Summer Nights: sabato 20 e 27 giugno i cancelli del parco di Capriate San Gervasio, restano aperti fino alle 22, con un concept serale inedito, rivolto sia agli ospiti già presenti al parco, sia a chi sceglierà di entrare alle 18. Al calar del sole, Leolandia trasfroma la golden hour nel preludio di una grande festa all'aria aperta, per offrire una serata diversa dal solito in un contesto accogliente e sicuro, adatto a tutte le età. Cuore pulsante delle Crazy Summer Nights è il Crazy Circus, l’area tematica inaugurata nel 2025, nella quale si concentrano alcune delle giostre più adrenaliniche del parco e che, dopo il tramonto, assume un fascino ancora più suggestivo.
Le attrazioni disponibili sono 11 in totale, a cominciare dal nuovissimo e già mitico Reveяsum, roller coaster nel quale il senso di vuoto della caduta libera e la velocità delle curve paraboliche si uniscono al movimento dei vagoni che, durante il percorso, ruotano liberamente su loro stessi rendendo ogni viaggio un’avventura diversa e imprevedibile. Spazio anche al volo di Deltaplanet, alle sollecitazioni multidirezionali del gioco di incastri sospeso nel vuoto di Blade Storm e alla caduta libera dai 40 metri del Cannonball. E ancora, la forza centrifuga del Kong Fury, le vorticose rotazioni aeree del Big Spin e i continui cambi di pendenza e di direzione del Twister Mountain. Non manca il romanticismo delle Swingin’ Chairs, la più classica delle giostre, e, per i più piccoli, il simpatico TrenOrto, Spegni Il Fuoco, divertente gioco dedicato ai pompieri in erba, e il Gufaliante, per volare intorno al quartier generale dei PJ Masks
Le Crazy Summer Nights vanno ben oltre le attrazioni: sono accompagnate da DJ set e musica dal vivo con le hit dell’estate, creando la colonna sonora perfetta per una serata da vivere con gli amici o in famiglia. Dall’aperitivo al dopocena, gli ospiti possono concedersi una pausa tra una giostra e l’altra gustando alcune proposte street-food pensate per assaporare a pieno l’atmosfera delle notti d’estate, come il classico pane e salamella, oltre alla variegata offerta del Fry-Day, del Caffè Minitalia e di Sapori d’Italia, il panoramico ristorante all-you-can-eat.. A completare l’esperienza, stand con giochi di abilità e momenti di intrattenimento per tutti, anche per chi preferisce non salire sulle giostre: una proposta di qualità, accogliente e trasversale, pronta a trasformare il sabato sera in un’occasione diversa dalle altre.
Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia dichiara: “A 55 anni dall’apertura del parco, nato nel 1971 come Minitalia, il nostro impegno prosegue con sempre maggiore intensità, anche dal punto di vista degli investimenti. Con Crazy Circus abbiamo creato un parco nel parco e con l’apertura di Reveяsum è nato il progetto di offrire un modello di intrattenimento inedito per Leolandia, pensato anche per i ragazzi più grandi, desiderosi di sperimentare le loro prime uscite serali, in un contesto sicuro”.
Per tutte le informazioni su orari, programmazione e promozioni è possibile consultare il sito ufficiale www.leolandia.it