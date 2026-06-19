Leolandia: la sera è una Crazy Summer Night

Le attrazioni disponibili sono 11 in totale, a cominciare dal nuovissimo e già mitico Reveяsum, roller coaster nel quale il senso di vuoto della caduta libera e la velocità delle curve paraboliche si uniscono al movimento dei vagoni che, durante il percorso, ruotano liberamente su loro stessi rendendo ogni viaggio un’avventura diversa e imprevedibile. Spazio anche al volo di Deltaplanet, alle sollecitazioni multidirezionali del gioco di incastri sospeso nel vuoto di Blade Storm e alla caduta libera dai 40 metri del Cannonball. E ancora, la forza centrifuga del Kong Fury, le vorticose rotazioni aeree del Big Spin e i continui cambi di pendenza e di direzione del Twister Mountain. Non manca il romanticismo delle Swingin’ Chairs, la più classica delle giostre, e, per i più piccoli, il simpatico TrenOrto, Spegni Il Fuoco, divertente gioco dedicato ai pompieri in erba, e il Gufaliante, per volare intorno al quartier generale dei PJ Masks