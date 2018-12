Le sagre con i buoni sapori per il ponte dell’Immacolata

IL PAESE DI CIOCCOLATO - Jesolo (Venezia) – In tutti i weekend del mese, fino a domenica 30 dicembre, la cittadina veneta si trasforma in un vero paese del cioccolato, costruito intorno al grande albero di Natale in piazza I Maggio: qui di possono assaggiare e acquistare deliziosi dolci e ammirare vere e proprie sculture di cioccolato. Ci sono concerti live, la scuola dei folletti e le esibizioni del coro gospel. La biblioteca si trasforma in cioccoteca e accoglie numerosi eventi per grandi e piccoli, tra cui laboratori creativi, di cucina e di cake design, letture e degustazioni guidate. Ingresso gratuito. INFO: www.jesolo.it/il-paese-di-cioccolato.



FIERA FREDDA - Borgo San Dalmazzo (Cuneo) – Per festeggiare il Santo Patrono, questo borgo medievale piemontese sceglie la lentezza e la celebra con deliziosi piatti a base di lumache, all'interno di Palazzo Bertello, da martedì 4 a domenica 9 dicembre. Questo appuntamento ha una storia lunga 450 anni: nata nel 1569 per concessione Emanuele Filiberto I di Savoia, la Fiera Fredda era un importante momento di scambio per tutti gli abitanti delle valli, che scendevano in paese per procurarsi le ultime provviste prima del lungo inverno. Oggi è l’occasione per assaggiare tanti piatti della tradizione: il minestrone di trippe, le lumache e il cotechino con i crauti. Mercoledì 5 dicembre, giorno di San Dalmazzo; una fiera e un grande mercato animano le strade della cittadina piemontese. INFORMAZIONI: www.fierafredda.it.



FESTA DELL'OSSO "OSSFEST" - Castel d'Ario (Mantova) – Nel borgo mantovano di Castel d'Ario Il fine settimana dell’Immacolata è dedicato per tradizione alle specialità suine, tutte da scoprire e da gustare in festosa compagnia. Oltre ai classici cotechini, braciole, piedini e cotiche, si scoprono gli ossi di maiale, insieme a specialità locali come sampet, grugnin, oreci, polenta e grepole, fagioli con le cotiche e, soprattutto, il tradizionale risotto alla pilota De.c.o.



SAGRA DI SUVERETO, SAGRA DEL CINGHIALE - Suvereto (Livorno) – Una bella festa di sapore medievale con i buoni sapori della campagna è in programma fino a domenica 9 dicembre. La gustosa carne di cinghiale preparata secondo le ricette locali è protagonista della festa che intende valorizzare la buona gastronomia locale, con i suoi prodotti tipici e un territorio generoso di cose buone. I vicoli, le piazzette, i chiostri e i suoi gioielli d'arte sono lo scenario in cui si svolgono spettacoli con gli artisti di strada, mostre, rievocazioni storiche con arcieri e musici. Nelle strade del centro storico è allestito il mercatino dell’artigianato, mentre i punti di ristoro offrono i piatti della cucina tipica locale. INFORMAZIONI: www.suvereto.net.



LA FABBRICA DI BABBO NATALE – Lucca - Due fine settimana di incanto e magia nel segno del Natale, da venerdì 30 novembre a domenica 9 dicembre. Babbo Natale consegna doni e pacchetti nella sua Fabbrica, allestita nella Casa del Boia di Lucca: ci sono spettacoli di giocoleria e magia, laboratori, il teatrino delle marionette, il racconta-storie e, il truccabimbi. Per divertirsi con mamma e papà ci sono anche una grande palla di neve di 4 metri per scattare foto ricordo, il mercatino con i prodotti artigianali ed enogastronomici. le cioccolate calde fumanti e lo zucchero filato. Ingresso gratuito. INFORMAZIONI: Pagina Facebook dell'evento.



FESTA DELL'OLIO – San Quirico d'Orcia – Siena - Le Terre di Siena sono il luogo ideale per degustare le varietà più pregiate di olio extravergine di oliva italiano. A San Quirico d'Orcia si celebra questo magnifico prodotto da venerdì 7 a domenica 9 dicembre con tante iniziative ed eventi dedicati a un pubblico di tutte le età. La festa si svolge nello stile della classica sagra di paese, con prodotti genuini e preparati al momento, e con il centro storico che si anima con stand gastronomici, degustazioni, occasioni di acquisto e con la tipica bruschetta preparata su grandi bracieri. L’atmosfera è allietata da bande musicali, trampolieri e spettacoli di giocolieria. INFORMAZIONI: lafestadellolio.com.



CIOCCOVISCIOLA DI NATALE - Pergola (Pesaro Urbino) – La festa celebra, sabato 8 e domenica 9 dicembre, il connubio tra cioccolato e visciolata, una tipica bevanda alcolica che si ottiene facendo fermentare le visciole, ciliegie acide, con il vino Vernacolo. Oltre a tanti buoni sapori, le vie del centro ospitano bancarelle con idee regalo, prodotti tipici, tra cui il tartufo bianco pregiato e i vini del Pergola DOC, e le esibizioni degli artisti di strada. INFORMAZIONI: www.facebook.com/Cioccovisciola.



CIOCCOVINDOLI - Ovindoli - L'Aquila – Cioccolato protagonista anche nel borgo abruzzese di rinomata tradizione sciistica, situato nel cuore del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino. Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre si svolge la tradizionale fiera del cioccolato con tante prelibatezze perfette per il palato di tutti: ci sono torte, praline, torrone, liquori, da scoprire anche in abbinamento ad altri prodotti tipici locali. Per animare la festa ci sono spettacoli folkloristici e tanta musica. INFORMAZIONI: sulla pagina Facebok dedicata.



CHOCOMODICA - Modica (Ragusa) – Il cioccolato più celebre di Sicilia fa festa da giovedì 6 a domenica 9 dicembre per un weekend di dolcezza e divertimento. Il calendario di eventi è molto ricco con appuntamenti che spaziano dalle dolci degustazioni alle iniziative culturali, dai laboratori di pasticceria convegni. La manifestazione è suddivisa in quattro aree tematiche: una commerciale, riservata alla vendita di cacao e cioccolato prodotto dalle aziende artigiane locali; una a carattere didattico-culturale, con degustazioni guidate, laboratori di cucina, workshop e presentazioni, percorsi espositivi alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Modica; ci sono poi uno spazio di intrattenimento che ospita giochi, esibizioni e parate, e una zona dedicata alle iniziative e agli eventi speciali. Sono previste attività ludico-educative per i bambini. INFORMAZIONI: www.chocomodicaofficial.it.



SPINCIA DAYS - Custonaci (Trapani) – Tanta dolcezza anche nell’evento che tradizionalmente si celebra da giovedì 6 a sabato 8 dicembre. Questo piccolo borgo poco lontano dalla celebre località balneare di San Vito Lo Capo, festeggia il suo dolce tipico: la spincia, una frittella morbida e di forma irregolare, La festa, è preceduta dalla novena dedicata alla Madonna, con la Messa solenne e la processione religiosa. IINFORMAZIONI: www.prolococustonaci.it.