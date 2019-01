In Italia arriva la Befana: dal mare, dal cielo e...

Con il tempo proprio l'Italia è diventata la patria della simpatica vecchietta con la scopa. In onore della mitica figura migliaia di città e paesi della Penisola organizzano altrettante feste, talvolta molto originali. Eccone alcune.



Urbania - La simpatica vecchierella è festeggiata ad Urbania ormai da 20 anni, addirittura con la "Festa nazionale della Befana": le vie della città vengono addobbate con calze appese alle finestre delle abitazioni e luci che illuminano le vie del centro storico. Nella Piazza principale di Urbania sarà allestito un palco su cui saranno organizzati spettacoli di musica e danza, numeri di prestigiatori ed artisti di strada. La festa è animata da bancarelle, stand enogastronomici, e zone di gioco riscaldate con i giochi tradizionali e i laboratori per i bambini. Ricchissimo il programma: dalle spettacolari discese della Befana dalla Torre Campanaria e dal campanile del Palazzo comunale, alla sfilata della calza più lunga del mondo, realizzata interamente dalle Befane del Paese. Fino al 6 gennaio.



Comacchio – Anche a Comacchio, in provincia di Ferrara, la Befana viene festeggiata con tutti gli onori, il 5 e il 6 gennaio. Sabato 5 gennaio, al Ponte dei Trepponti dalle 16 “La Tamplà”: tradizionale marcia delle befane. All’Antica Pescheria, alle 17 laboratori ludico-creativi dedicati alla Befana per bambini e ragazzi. Domenica 6 gennaio nel centro storico dalle 9 Mercatino della Befana. Dalle 11 la Befana si cala dalla Torre dell’Orologio e in centro storico, dalle 15, ancora distribuzione gratuita della calza della Befana a tutti i bambini.



La Befana in mongolfiera a Mondovì – “A Mondovì la Befana non vola con la scopa, ma in mongolfiera”. E’ infatti da decenni che all’inizio di gennaio si tiene a Mondovì, in provincia di Cuneo, il Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania. Quest’anno il raduno durerà tre giorni, da venerdì 4 a domenica 6 gennaio, e vi parteciperanno 28 mongolfiere, che con le loro sgargianti tinte, coloreranno il cielo del Piemonte. Ospite ormai consueto del raduno sarà la Befana che, per l’occasione, metterà da parte la sua fedele scopa per volare in mongolfiera. Ogni anno, la vecchietta visita infatti la città ed accompagna i bambini in volo a bordo di un pallone vincolato a terra, distribuendo dolci e caramelle.



Festa della Vecchiarella a Castel Viscardo – Anche quest’anno, come di consueto, a Monterubiaglio, caratteristica cittadina umbra, il passaggio della vecchierella avrà luogo la sera della vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio. Particolarità di questa Befana sono le sue forme abbondanti riferimento probabile a divinità pagane legate alla speranza di buoni raccolti. Non solo: non porta doni, ma li chiede. Un tempo infatti la Befana bussava alle porte delle case per avere delle uova con cui preparare i dolci per la festa pasquale. La festa si chiude in piazza, attorno ad un grande falò, con canti e balli (e vin brulé) per tutti.



Roma - Nella capitale d'Italia l'appuntamento con la Befana è fissato per il 5 e il 6 gennaio l'appuntamento è a Piazza Navona per i tradizionali festeggiamenti dedicati alla vecchietta più famosa d'Italia. Nella piazza gremita di bancarelle, arriverà la Befana per far visita a grandi e piccini. Quest'anno ci saranno anche tre bancarelle rovenienti da Amatrice tre stand di Amatrice, colpito dal sisma del 2016, con prodotti tipici del territorio. Sempre a Roma concerto di cornamuse all’Auditorium Parco della Musica, la mattina del 6 gennaio.



Milano - Milano festeggia la befana con un Corteo dei Re Magi che da Piazza Duomo raggiungerà insieme a majorettes e bande musicali la Basilica di Sant’Eustorgio, dove si celebrerà la tradizionale offerta davanti al presepe vivente. Il centro storico della metropoli pullulerà di mercatini dedicati alla vecchietta nazionale in un'armosfera spensierata e festosa.



A Verona "brusa la vecia" - Nel Veronese la Befana, secondo un rito di tradizione antica e pagana è la Vecia, la cui raffigurazione viene bruciata sulla pubblica piazza. E il 6 gennaio il rito si ripeterà a Verona nella centralissima piazza Bra con inizio alle 18. Sul lago di Garda, sponda veronese “El Bruiel dell’Epifania” si terrà a Garda alle 18, all'Anfiteatro Arena in Largo Pisanello“. A Bardolino falò dalle 17.30 in poi, con distribuzione di fette di panettone e vin brulè.



Regata delle Befane a Venezia – La Befana a Venezia arriva dal mare: nel giorno dell’Epifania è ormai una tradizione consolidata e organizzata dalla Bucintoro, la più antica società di canottaggio della città. Una cinquantina di uomini, travestiti da Befana, si sfidano nel tratto centrale del Canal Grande da San Tomà fino al Ponte di Rialto. L’arrivo è rappresentato da una calza gigante appesa per l’occasione al celebre ponte di Rialto.