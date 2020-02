I sapori più buoni per le gite fuoriporta

Il fine settimana si accende dei colori e delle sfilate di Carnevale , ma è anche l’occasione per golosi itinerari del gusto, alla scoperta di sapori prelibati e prodotti di eccellenza in tutte le regioni d’Italia. Ecco allora una selezione di appuntamenti , dedicati ai foodies e agli amanti delle gite fuoriporta, specie se all’insegna del gusto. in calendario da venerdì 21 a domenica 21 febbraio.

HAPPYCHEESE - Valli di Fiemme, Fassa e Primiero (Dolomiti) – Proseguono fino a sabato 28 marzo gli aperitivi, le degustazioni, le cene e gli spettacoli che celebrano i buoni sapori della montagna lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti nelle valli di Fiemme, Fassa e Primiero. Happycheese è un evento ormai tradizionale dedicato ai formaggi, ma anche ai vini, alla birra e agli altri prodotti della montagna, in una vera kermesse di sapore che sbarca anche sulle piste da sci. Un appuntamento speciale è in programma per Carnevale, nella giornata di Martedì Grasso a San Martino di Castrozza. Ad ogni tappa ci sono menu speciali e appuntamenti per i bambini INFORMAZIONI www.tastetrentino.it.

SAGRA DI SAN BELLO - Monastero di Berbenno (Sondrio)- Ultimo appuntamento domenica 23 febbraio, con la sagra che fa rivivere tante antiche tradizioni valtellinesi. La festa di origine medievale celebra San Benigno De' Medici, chiamato San Bello, fondatore della chiesa del borgo di Monastero. Ci sono le celebrazioni religiose e civili, con la processione, i riti civili, la musica dei concerti bandistici, seguiti da rappresentazioni e un banchetto con pietanze a base di gallina. Di domenica gli stand gastronomici sono aperti a pranzo. Domenica 23 febbraio si tiene anche la 3a edizione della San Bell The Cursa, corsa non competitiva e camminata a scopo benefico a favore della LILT. INFORMAZIONI: www.sagradisanbello.it.

GOLOSITALIA - Montichiari (Brescia) – Appuntamento nei padiglioni della Fiera di Montichiari con tutto quello che c’è da scoprire nel settore enogastronomico, della ristorazione e delle attrezzature professionali, da sabato 22 a martedì 25 febbraio (la giornata di mercoledì 26 è riservata ai soli operatori). La manifestazione, pensata sia per il grande pubblico che per gli operatori professionali, ospita per quattro giorni, circa 600 espositori suddivisi in diverse aree tematiche: food, wine, beer, bio-vegan-gluten free, restaurant e un'area business con attrezzature e professional technology del comparto alimentare. Ci sono corsi di degustazione, seminari, corsi di galateo, dimostrazioni e concorsi per un totale di circa 100 eventi. INFORMAZIONI www.golositalia.it.

FESTIVAL DELLA CUCINA MANTOVANA - Mantova – Continuano fino a domenica 23 febbraio gli appuntamenti con le specialità della cucina mantovana. Si banchetta in allegria con tortelli, risotti, macarun e capunsel, stinco, costine, stracotto, luccio in salsa, polente e funghi e, naturalmente, tanti ttimi dolci. L’appuntamento è nello spazio di Grana Padano Arena (ex Palabam), il sabato solo per cena, la domenica invece anche a pranzo. La storia dei sapori del territorio è raccontata attraverso una serie di appuntamenti a tema, in uno spazio coperto e completo di tutti i servizi. INFORMAZIONI: www.facebook.com/festivalcucinamantovana.

VINNATUR – Genova - I Magazzini del Cotone al Porto Antico di Genova è il luogo in cui incontrare più di 90 vignaioli e oltre 400 etichette per scoprire tante eccellenze del mondo del vino naturale, prodotto cioè nel pieno rispetto del territorio e dell'ambiente. Domenica 23 e lunedì 24 febbraio circa 100 produttori di VinNatur (associazione di produttori di vino naturale), provenienti da tutta Italia, da Spagna, Francia e Slovenia, sono a disposizione dei visitatori per assaggi e degustazioni delle 400 etichette presenti alla manifestazione. VinNatur è il punto di partenza di una serie di eventi e di appuntamenti in programma dal 23 febbraio al 1 marzo, in occasione della settimana dedicata al vino che culmina nel Genova Wine Festival, evento conclusivo della rassegna. Nei giorni centrali della settimana sono organizzati convegni, cene con i produttori nei locali del centro ed iniziative collaterali. Informazioni sugli orari e sui prezzi sono online sul sito www.vinnatur.org.

ART & CIOCC – Savona – Il tour dei maestri cioccolatieri italiani si sposta in Liguria e approda a Savona, dove, da venerdì 21 a domenica 23 febbraio, la location di Corso Italia si trasforma in teatro di dolcezza. Ancora protagonisti circa trenta maestri cioccolatieri provenienti da tutti Italia. Ci sono gli stand gastronomici carichi di delizie che declinano il cioccolato in ogni forma possibile: praline, cioccolatini e dragée, cremini, torte e tartufi e ancora liquore al cioccolato servito in cialde croccanti, cuneesi al rhum, cioccolato di Modica, maxi-cremino alla nocciola e gianduia, torrone con cioccolato, cioccolatini al peperoncino e olio extravergine, castagnaccio, strudel e molte altre specialità. Dopo la tappa ligure, il tour si sposta a Trento (27-29 marzo), Abano Terme (3-5 aprile) e Caorle (nel fine settimana di Pasqua. INFORMAZIONI www.iltourdeicioccolatieri.com

FIRENZE E CIOCCOLATO - Firenze – Cioccolato protagonista anche in piazza S. Croce nel capoluogo toscano, per cinque giorni dedicati al Cibo degli Dei. Da giovedì 20 a domenica 23 febbraio sono in programma numerosi eventi, alcuni dei quali vestiti da un tocco di stravaganza per tanti appuntamenti sfiziosi dedicati a grandi e piccini. Ci sono i laboratori di cioccolateria, gli show cooking, lo spazio dedicato al beauty e al wellness con prodotti derivati dalla pianta del cacao. Oltre a importanti produttori toscani sono presenti rappresentanti del panorama nazionale e internazionale, food blogger e creativi che hanno abbinato il cibo alla moda e al design. Orario continuato dalle 10.00 alle 20.00. Ingresso gratuito INFORMAZIONI - www.fieradelcioccolato.it.

NERO NORCIA - Norcia (Perugia) Tre fine settimana in compagnia del “diamante nero” dell’Umbria: da venerdì 21 febbraio a domenica 8 marzo il prezioso tubero si può degustare in compagnia di tanti prodotti deliziosi tra cui salsicce e insaccati, formaggi e vino in un clima di festa, tra eventi culturali di ogni genere. Diventata negli anni la più importante rassegna espositiva dell'agro-alimentare in Umbria, Nero Norcia, la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato e dei prodotti tipici, riserva due tensostrutture di oltre duemila mq, per tre lunghi weekend consecutivi, il 21-23 febbraio, il 29 febbraio-1 marzo e il 7-8 marzo, a prodotti straordinari e a momenti di riflessione e confronto sulle tematiche più care all'economia della Valnerina. Ci sono anche musica dal vivo e cabaret, show cooking, spettacoli per bambini e esibizioni di artisti di strada. INFORMAZIONI www.nero-norcia.it

BENVENUTO BRUNELLO - Montalcino (Siena) – La nuova annata del Brunello di Montalcino e i suoi produttori sono protagonisti di un lungo weekend in cui scoprire i segreti di questa prodotto d'eccellenza, insieme ad altri vini e prodotti del territorio. Da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio si riuniscono oltre 140 produttori con i loro vini, da scoprire e degustare. L’evento è anche l'occasione per premiare i migliori ristoranti ed enoteche che offrono proposte enogastronomiche legate al Brunello. In questa occasione vengono anche assegnate le Stelle alla vendemmia di Brunello, con posa della piastrella celebrativa sulla parete del Municipio. INFORMAZIONI www.consorziobrunellodimontalcino.it.