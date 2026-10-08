Giornate FAI d’autunno: appuntamento il 10-11 ottobre

Sono oltre 700 i luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, che aprono eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L’appuntamento è in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre in 350 città d’Italia ed è organizzato dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI con il fondamentale contributo di 9000 giovani volontari, studenti appositamente formati che accompagnano il pubblico alla scoperta dei luoghi aperti. L’iniziativa è dunque un grande invito al pubblico a visite a contributo libero per scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda. I due giorni dell’iniziativa danno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie per dare voce ai diversi luoghi e alle comunità che li vivono.