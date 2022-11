Gardaland Resort: la novità 2023 è Jumanji-The Labyrinth

L’esperienza è basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures, campione di incassi, e prende il via sulla scia del successo ottenuto da “Jumanji®-The Adventure”, che dal giorno della sua inaugurazione ha accolto più di un milione di visitatori. "L’esperienza Jumanji è sinonimo di avventura, immaginazione, divertimento, azione e gioco, e si sposa perfettamente con i valori fondanti di Gardaland Park. Siamo orgogliosi di poter continuare questa collaborazione e offrire così ai nostri Ospiti una nuova esperienza targata Jumanji” ha commentato Sabrina De Carvalho, Amministratore Delegato di Gardaland.

Forte della sua lunga esperienza e della posizione di prestigio all’interno del gruppo Merlin Entertainments, primo polo del divertimento in Europa, Gardaland continua a rinnovarsi, offrendo ai suoi visitatori esperienze sempre più memorabili e immersive.

Tutte le indormazioni su Gardaland Resort sono invece reperibili sul sito del Parco: www.gardaland.it

La serie cinematografica Jumanji di Sony Pictures, basata sull’omonimo e pluripremiato libro per bambini di Chris Van Allsburg, ha incassato oltre 2,02 miliardi di dollari nel mondo. Il pubblico ha conosciuto per la prima volta il mondo di Jumanji nel 1995, quando un misterioso gioco trasportava i suoi giocatori nella giungla di Jumanji. Il film era interpretato dal compianto Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst e Bradley Pierce. Oltre 20 anni dopo, nel 2017, le avventure continuano nel nuovissimo film “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), in cui cambia il meccanismo di gioco e quattro adolescenti in punizione vengono risucchiati nel mondo di Jumanji. Quando i ragazzi scoprono la vecchia console di un videogioco di cui non hanno mai sentito parlare, decidono di giocare e vengono così catapultati nell'ambientazione della giungla, con le sembianze dei personaggi avatar da loro scelti (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan). Nella giungla scoprono che non sono gli unici a giocare con Jumanji perché il gioco interagisce con loro. Per vincere, dovranno affrontare l'avventura più pericolosa della loro vita o rimarranno bloccati nel gioco per sempre. Dopo il successo del film del 2017, la squadra (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan) è tornata in” Jumanji: The Next Level” (2019), ma il gioco è cambiato. Quando tornano a Jumanji per salvare uno di loro, scoprono che nulla è come si aspettavano. I giocatori devono quindi affrontare luoghi sconosciuti e inesplorati, dagli aridi deserti alle montagne innevate, per sfuggire al gioco più pericoloso del mondo.