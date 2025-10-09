Logo Tgcom24
Colori d’autunno

Viaggio tra Italia e Svizzera sul Treno del Foliage

Tra Val d'Ossola e Lago Maggiore ritorna l'esperienza regina dell'autunno, scelta da decine di migliaia di turisti

09 Ott 2025 - 05:30
7 foto

Tra Val d'Ossola e Lago Maggiore l'esperienza regina dell'autunno, scelta da decine di migliaia di turisti

treno
autunno