Milano Ireland Week: il divertimento all'insegna dell'Isola di Smeraldo

© Ufficio stampa | DanzaFlash: foto: MarcelloCh
© Ufficio stampa | DanzaFlash: foto: MarcelloCh
© Ufficio stampa | DanzaFlash: foto: MarcelloCh
© Ufficio stampa | DanzaFlash: foto: MarcelloCh
La cultura d'Irlanda è protagonista sotto la Madonnina con musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento
Arriva a Milano una delle settimane più divertenti del calendario annuale: da domenica 8 a martedì 17 marzo, giorno di San Patrizio, si celebra la Ireland Week con numerosissimi eventi che hanno come protagonista l’Isola di Smeraldo.