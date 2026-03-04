1 di 12
8-17 marzo

Milano Ireland Week: il divertimento all'insegna dell'Isola di Smeraldo

La cultura d'Irlanda è protagonista sotto la Madonnina con musica, eventi, cibo, spettacoli e tanto divertimento

04 Mar 2026 - 05:45
12 foto

Arriva a Milano una delle settimane più divertenti del calendario annuale: da domenica 8 a martedì 17 marzo, giorno di San Patrizio, si celebra la Ireland Week con numerosissimi eventi che hanno come protagonista l’Isola di Smeraldo.

