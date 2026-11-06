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© Ufficio stampa | ©Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff_Othmar Seehauser (2)
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Enoturismo

Merano, Winefestival: incontro con il mondo del vino

​O​ltre all'enologia e ​al​l'alta cucina ​c'è il fascino senza tempo di Merano

06 Nov 2026 - 06:00
8 foto
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All'inizio di novembre Merano stende il tappeto rosso al mondo (proprio tutto) del vino per l’appuntamento annuale negli eleganti spazi del Kurhaus: dal 6 al 10 novembre 2026 torna il Merano WineFestival, l’evento internazionale alla sua 35ª edizione.

merano