Merano, Winefestival: incontro con il mondo del vino

© Ufficio stampa | ©Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff_Othmar Seehauser (2)
© Ufficio stampa | ©Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff_Othmar Seehauser (2)
© Ufficio stampa | ©Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff_Othmar Seehauser (2)
© Ufficio stampa | ©Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff_Othmar Seehauser (2)
All'inizio di novembre Merano stende il tappeto rosso al mondo (proprio tutto) del vino per l’appuntamento annuale negli eleganti spazi del Kurhaus: dal 6 al 10 novembre 2026 torna il Merano WineFestival, l’evento internazionale alla sua 35ª edizione.