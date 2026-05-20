Dimore Storiche: 450 siti aperti gratuitamente in tutta Italia

© Ufficio stampa | Castello di Castellamonte, Torino
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Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente, in una rete che nel suo insieme costituisce il più grande museo diffuso del nostro Paese,