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© Ufficio stampa | Castello di Castellamonte, Torino
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XVI Giornata Nazionale

Dimore Storiche: 450 siti aperti gratuitamente in tutta Italia

Una bella opportunità per scoprire luoghi di grande fascino, ricchi di storia e bellezza, spesso poco conosciuti

20 Mag 2026 - 06:00
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Domenica 24 maggio, l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) celebra la XVI edizione della Giornata Nazionale, l’evento annuale in occasione del quale oltre 450 luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente, in una rete che nel suo insieme costituisce il più grande museo diffuso del nostro Paese,

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