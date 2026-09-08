Festival delle sagre astigiane: cucina e tradizioni in piazza

Fiore all’occhiello della manifestazione è la grande Sfilata Storica della domenica mattina, uno degli appuntamenti più caratteristici e spettacolari del Festival: alle 9.30 centinaia di figuranti in costumi originali d’epoca attraverseranno il centro cittadino per rievocare la vita della campagna piemontese tra Otto e Novecento e raccontare quella “storia minore” fatta di lavoro, tradizioni, feste e quotidianità. Per tutta la mattina le vie di Asti si trasformano in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto, dove ogni paese mette in scena l’orgoglio del Piemonte contadino attraverso personaggi, mestieri e momenti di vita: il lavoro nei campi, la vendemmia, la battitura del grano, la pigiatura dell’uva, i matrimoni, le feste, la messa della domenica con le ragazze che sfoggiano il vestito buono, le balie con le carrozzine d’epoca, la scuola elementare con i banchi di legno, i maestri con la bacchetta e gli allievi con i grembiulini, l’inverno nelle stalle e l’estate nei campi. A piedi o su carri, sfilano immagini di un mondo semplice e genuino, a volte duro e segnato dalla fatica, ma capace ancora oggi di evocare ricordi nelle generazioni più anziane e di raccontare ai più giovani un patrimonio di storia e identità.