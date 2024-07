Enjoy Stelvio: le strade eroiche si percorrono in bici o a piedi

L’iniziativa, promossa in origine da Ersaf – Parco Nazionale dello Stelvio – grazie all’interesse crescente e alla sempre maggiore partecipazione da parte degli appassionati, si riconferma anche quest’anno con un calendario di giornate in cui le più belle strade di montagna della Valtellina dicono no ad auto e moto e si trasformano nel paradiso delle biciclette e degli escursionisti. Per questo, a fianco delle grandi salite del Parco Nazionale dello Stelvio come Stelvio, Gavia, Mortirolo e Cancano, si sono aggiunte nel corso degli anni il Passo Spluga, il Passo San Marco, la salita di Campo Moro in Valmalenco e il Passo Forcola di Livigno.