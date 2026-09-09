Emilia-Romagna: due weekend con "Monasteri aperti"

Sempre sabato 10 sarà la volta di "Voci Negate: percorsi storici e artistici contro la violenza di genere", progetto culturale e artistico che rilegge la storia ducale di Ranuccio I Farnese, duca di Parma e Piacenza, e i tragici processi del XVII secolo per denunciare la violenza di genere. La tappa di Fontevivo (Pr) è ospitata nella Sala del Duca del Collegio dei Nobili e richiama i valori francescani, in contrasto con il potere autoritario e coercitivo incarnato storicamente dal duca. L'obiettivo è ridare voce alle donne oppresse del passato per stimolare una riflessione civile sulle discriminazioni di oggi.