Emilia-Romagna: due weekend con "Monasteri aperti"

Pranzo al Refettorio Badia di Torrechiara. Foto: A. Cleri © Ufficio stampa
Pranzi nei refettori, concerti di musica sacra, visite con le monache di clausura e molto altro: sono queste le esperienze proposte dall’ottava edizione di “Monasteri Aperti”, l’iniziativa in programma in Emilia-Romagna nei primi due fine settimana di ottobre (3-4 e 10-11). Sono in programma numerose attività tra arte e spiritualità dedicate a San Francesco in occasione dell'ottavo centenario della sua morte: dagli itinerari a piedi a Borgo San Donnino (Parma) con degustazione di pane artigianale, alle visite guidate condotte dalle monache di clausura tra Rimini e Santarcangelo di Romagna (Rimini), fino ai pranzi nei refettori monastici a Torrechiara e ai concerti di musica medievale a Busseto, entrambi in provincia di Parma.
Diverse le proposte, in continuo aggiornamento, tra cui incontri con frati, monache di clausura e religiosi, degustazioni di antiche ricette monastiche, approfondimenti con esperti e docenti di storia dell'arte, concerti di musica sacra, visite guidate e passeggiate fra abbazie, pievi ed eremi millenari lungo i 22 Cammini del Circuito regionale dell’Emilia-Romagna.
Si comincia sabato 3 ottobre alle 16.00 con un’esperienza a piedi tra le vie di Borgo San Donnino - antico nome storico della città di Fidenza (Parma) - per riscoprire l'eredità spirituale di San Francesco tra affreschi trecenteschi, conventi scomparsi e antichi oratori. L'itinerario di "Il Pane, la Pietra e la Stella": sulle tracce di San Francesco a Fidenza” tocca quattro tappe ricche di storia e si conclude con la degustazione di una pagnotta artigianale, preparata secondo un'antica ricetta per rievocare un famoso miracolo. Partecipazione gratuita su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: IAT-R Fidenza iat.fidenza@terrediverdi.it
Si prosegue nel weekend del 3 e 4 ottobre con l’apertura eccezionale del Monastero di Santa Maria Assunta a Castione Marchesi di Fidenza (Parma), millenaria abbazia lungo la via Francigena, per l’evento “Visite e InCANTI poetici in Abbazia”. Durante le visite guidate (a offerta libera) si camminerà tra preziosi mosaici policromi medievali e gli storici locali delle dispense, per poi seguire il concerto "InCANTI poetici" della Corale Collecchiese Mario Dellapina, prima di un aperitivo al tramonto (su prenotazione, dalle 19.00). La chiesa sarà aperta il 3 e 4 ottobre ore 8-19; domenica visite guidate su prenotazione dalle 14 e concerto alle 17:30.
Le domeniche di ottobre il Monastero Benedettino Santa Maria della Neve, la “Badia” di Torrechiara (Parma), situata lungo l'antico Cammino della Via di Linari, svela la sua anima più intima e segreta in “Pranzo nel Refettorio della Badia di Torrechiara”. Alle 12.30 si farà l’esperienza rara di un pranzo autentico nel refettorio monastico, preparato con cura dalle suore. Prima del pranzo, alle 10, la visita guidata al Monastero, alla Chiesa e al Belvedere sul torrente Parma, la terrazza panoramica monumentale del complesso del Monastero Benedettino. Prenotazione obbligatoria.
Nel weekend successivo (sabato 10 ottobre ore 10.00 e 16.00 e domenica 11 ottobre ore 16.00), il rinnovato Santuario di San Francesco del Prato a Parma accoglie i visitatori in un emozionante percorso narrativo gratuito di due ore: la visita è accompagnata da racconti e testimonianze di frati e volontari, con una finale preghiera comunitaria.
Sempre nel secondo fine settimana di ottobre (sabato 10 ore 16.00-17.00 e domenica 11 ore 10-00-11.00), apertura straordinaria anche della Chiesa di S. Bernardino, nel complesso del Monastero delle Clarisse, con l'antica sagrestia custode del Crocifisso settecentesco di Innocenzo da Petralia, in centro storico a Rimini. Il complesso si trova lungo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna, che tocca i luoghi attraversati dal Santo in Valmarecchia nel tragitto che dal mare Adriatico si inoltra nell’Appennino Tosco-Romagnolo.
Chi cerca un’esperienza di forte spiritualità, può visitare il Monastero delle SS. Caterina e Barbara di Santarcangelo di Romagna (Rimini) e dormire nella foresteria del Convento. Dalle 11 di sabato 10 e domenica 11 si entra in un antico scrigno di clausura tra capolavori barocchi, stucchi ornati e i segreti dell'intimo coro del Monastero. In via del tutto eccezionale, è visitabile anche la grotta ipogea circolare situata sotto al Convento.
Sabato 10 ottobre alle 17.30 le suggestive note dell’ensemble Anonima Frottolisti di Assisi risuoneranno all’interno dell’antico Monastero benedettino di Santa Maria della Neve a Torrechiara (Parma), per celebrare l'Anno Giubilare Francescano. “Gloriosus Franciscus. La musica per San Francesco dal XIII al XVI secolo" è il suggestivo concerto a offerta libera che accompagnerà il pubblico in un emozionante viaggio nel tempo. Per informazioni e prenotazioni: Associazione Melusine 338.6310900; info@melusine.it.
Sempre sabato 10 sarà la volta di "Voci Negate: percorsi storici e artistici contro la violenza di genere", progetto culturale e artistico che rilegge la storia ducale di Ranuccio I Farnese, duca di Parma e Piacenza, e i tragici processi del XVII secolo per denunciare la violenza di genere. La tappa di Fontevivo (Pr) è ospitata nella Sala del Duca del Collegio dei Nobili e richiama i valori francescani, in contrasto con il potere autoritario e coercitivo incarnato storicamente dal duca. L'obiettivo è ridare voce alle donne oppresse del passato per stimolare una riflessione civile sulle discriminazioni di oggi.
Domenica 11 ottobre dalle 10.30 apre ai visitatori l’antico Monastero di Santa Maria degli Angeli a Busseto (Parma). La giornata offre una suggestiva visita guidata gratuita tra i tesori della chiesa, un pranzo conviviale nel chiostro cinquecentesco e la magia della musica antica dell'ensemble Anonima Frottolisti di Assisi.
Il viaggio nella memoria francescana prosegue domenica 11 ottobre alle 16 ad Argenta (Fe) con l’evento “Minori Conventuali e Cappuccini: un viaggio nella storia francescana di Argenta". L'iniziativa condurrà i visitatori dall'Ex Convento dei Cappuccini fino al Museo Civico, intrecciando documenti d'archivio, arte e archeologia. Oltre alla visita guidata alla sezione dell'antico fossato di Via Vinarola, la giornata vedrà la rilettura iconografica di una rara placchetta da pellegrino emersa dagli scavi, la cui immagine sembra ritrarre proprio San Francesco
Per la commemorazione di San Francesco negli 800 anni della sua morte, sono organizzate in via eccezionale due visite nei Monasteri lungo il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. Domenica 11 ottobre, per l’“800° anniversario del Transito di San Francesco” è prevista la visita al Convento di Santa Croce a Villa Verucchio (Rimini), guidata dai frati residenti e celebre per il suo cipresso secolare piantato dal Santo. L'appuntamento si concluderà con la celebrazione della Santa Messa alle 18.30. Sempre domenica 11 ottobre eccezionale visita guidata all’interno del Monastero di S. Maria Maddalena a S. Agata Feltria (Rimini) condotta dalle monache clarisse che vi abitano. È uno dei pochissimi monasteri di clausura della zona a essere rimasto attivo quasi ininterrottamente dalle sue origini medievali ad oggi.
Le iniziative sono in continuo aggiornamento e sono tutte consultabili sul sito di Monasteri Aperti 2026.