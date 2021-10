Da Petrarca a D'Annunzio, ecco la giornata dei Parchi Letterari

Da Recanati alle Lofoten - A Recanati è prevista la salita sul Monte Tabor per ammirare i Monti Sibillini oltre la siepe di ligustro così cara a Leopardi; a Francesco Petrarca sarà legata la visita ad Arquà in Veneto. Nino Chiovini e Giuseppe Dessì ci sveleranno dalla Val Grande e da Villacidro “La maestà dei monti e la solennità degli alberi”; così come Policarpo Petrocchi e Attilio Bertolucci ci indirizzeranno alle storie antiche dell’Appennino. A Ostia con Pier Paolo Pasolini per scoprire che cultura e ambiente, insieme, sono fondamentali nel lavoro di recupero e sviluppo di un territorio. Pietro Querini ci farà sbarcare a Røst nell’Arcipelago delle Lofoten dove: “Per tre mesi all’anno, cioè dal giugno al settembre, non vi tramonta il sole, e nei mesi opposti è quasi sempre notte...”; mentre con Johan Peter Falkberget conosceremo le storie dei minatori e dei contadini.



Orchi e fate - Ai luoghi cari a Gabriele d’Annunzio sono legate le visite in Abruzzo, nel nome di Benedetto Croce, padre delle prima legge italiana sulla tutela del paesaggio; in programma anche la Sulmona di Ovidio. E saràaffidato a Pier Maria Rosso di San Secondo e Gesualdo Bufalino il compito di raccontarci la Sicilia più profonda. Prendendo ispirazione dalla poesia di Eugenio Montale, si potranno conoscere i valori del paesaggio naturale e culturale delle Cinque Terre. Immersi nelle Foreste Casentinesi si potrà viaggiare con le fate, gli orchi, le principesse, i soldati e i santi del Casentino di Emma Perodi. Saranno ripercorsi “Gli angoli magici, i luoghi dell’ispirazione di grandi autori e poeti” ospitati nel Parco di Monza dalla Regina Margherita e nel Giardino di Ninfa da Marguerite Chapin Caetani, due mecenati che hanno aperto alle arti le loro meravigliose dimore.



In Basilicata - A Federico II a Melfi, Isabella Morra a Valsinni, Albino Pierro a Tursi, Francesco Mario Pagano a Brienza, Francesco Lomonaco a Montalbano Jonico e Carlo Levi ad Aliano sarà dedicato il capitolo di una Basilicata meravigliosa anche in autunno inoltrato.



Per maggiori informazioni: www.parchiletterari.com/eventi-parchi-letterari.php