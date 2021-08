Con il FAI astronomi per una notte

Anche quest’anno, per tutti gli appassionati di astronomia come per gli animi romantici, molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano apriranno in notturna in occasione delle “Sere FAI d’Estate” con una rassegna di osservazioni astronomiche all’aria aperta, nella magica atmosfera dei loro parchi e giardini, lontano dalle luci e dal clamore cittadini. Gli appuntamenti si susseguiranno per tutta l’estate, in particolare in occasione della suggestiva Notte di San Lorenzo martedì 10 agosto .

Si perde nella notte dei tempi l’origine della scienza più antica del mondo, quella che ha dato impulso alle prime riflessioni teoretiche insieme alle predizioni sul destino degli uomini. Ancora oggi, questo universo tanto misterioso non cessa di destare stupore e aspettativa, emozioni che stanno alla base del pensiero filosofico e di ogni creazione artistica, al punto che la stessa etimologia della parola “desiderio” evoca una “nostalgia di stelle” squisitamente esistenziale. Ma ecco alcuni appuntamenti con il cielo stellato.



Monastero di Torba, Gornate Olona (VA) - Un appuntamento per vivere, dopo il tramonto, i mille anni di storia del Monastero e per immergersi nella natura che circonda il primo Bene del FAI. Martedì 10 agosto ingressi con visita guidata alle ore 18.30 e 19.30, e a seguire possibilità di cena in corte alle 20.30. Dopo la cena, il grande prato di Torba è a disposizione per l’osservazione libera delle stelle sino alle ore 23. Per consentire la massima sicurezza di tutti i partecipanti nella serata del 10 agosto sarà possibile anche il solo accesso al prato a partire dalle ore 21.15. È raccomandata la puntualità.



Castello di Avio, Sabbionara di Avio (TN) - A ridosso della Notte di San Lorenzo, la maestosa fortezza dei Castelbarco aprirà in notturna per due visite guidate secondo il percorso classico, l'11 agosto, alle ore 20.30 e 21.30. La già magica atmosfera del luogo sarà resa ancor più suggestiva da letture e leggende sul Castello e da un intrattenimento musicale lungo il percorso attorno alle mura, sotto il cielo stellato.



Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce - Un appuntamento tutto dedicato ad astrofili e romantici all'insegna della scoperta della luna, delle stelle cadenti e delle costellazioni che caratterizzano la volta celeste in estate: giovedì 12 agosto, lo splendido gioiello del romanico pugliese aprirà le sue porte in notturna per offrire al pubblico la suggestione della volta celeste che lo sovrasta. Una prima parte della visita sarà dedicata all’orientamento guidato del cielo sopra l’Abbazia, per poi procedere all’osservazione con il telescopio. Al termine dell'iniziativa, i partecipanti potranno visitare l'intero complesso monumentale e, portando il proprio plaid, ammirare la volta celeste nel parco esterno, con la possibilità di gustare un cestino tipico salentino (su prenotazione).



Castello e Parco di Masino, Caravino (TO) - All’approssimarsi della Notte di San Lorenzo, venerdì 6 e sabato 7 agosto 2021, il Castello di Masino organizza due serate speciali con la presentazione del libro “L’universo su misura”, di Lorenzo Colombo, Filippo Bonaventura e Matteo Miluzio, e una serie di visite al buio nel parco in compagnia di Riccardo Ferrari, consigliere nazionale LIPU, e i giovani astrofili torinesi dell’associazione Celestia Taurinorum, alla scoperta delle stelle e della fauna notturna, immersi nel fascino di un giardino ultracentenario con la sola illuminazione delle torce. Sulle terrazze panoramiche del maniero si potrà inoltre gustare un aperitivo e perdersi nel cielo stellato lontano dall’inquinamento luminoso della città. Si consiglia ai visitatori di portare con sé torcia frontale e indossare scarpe chiuse e comode.



Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) - Lo spettacolo delle stelle cadenti immersi nel bucolico paesaggio dei Colli Euganei: l’appuntamento è a Villa dei Vescovi per la Notte di San Lorenzo, dove le visite guidate si alterneranno alla cena in terrazza a lume di candela e alle osservazioni astronomiche a cura del Planetario di Padova.



Per maggiori informazioni: www.serefai.it