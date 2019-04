Brescia Photo Festival: le donne protagoniste delle terza edizione

Quattro giorni, da giovedì 2 a domenica 5 maggio, per esplorare alcuni dei molteplici aspetti dell’ universo femminile, affiancando lo sguardo di grandi artisti della fotografia dall’Ottocento a oggi riflessioni a progetti inediti che indagano la complessità del ruolo delle donne nella società contemporanea: siamo alla terza edizione del Brescia Photo Festival, la grande rassegna internazionale di fotografia con la direzione artistica di Renato Corsini. Sono ben dieci le sedi espositive, nel centro storico della città e in provincia, che ospitano 19 esposizioni che si prolungheranno oltre i confini temporali del festival e proseguono fino all’estate. Sono inoltre in programma talk con gli artisti, workshop, concerti, proiezioni cinematografiche e visite guidate.

Promosso da Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Ma.Co.f. - Centro della fotografia italiana, il festival è incentrato sull’affascinante tema dell’universo femminile, visto con gli occhi dei grandi fotografi di ieri e di oggi, da Man Ray a Robert Mapplethorpe, da Vanessa Beecroft a Francesca Woodman, da Julia Margaret Cameron a Mihaela Noroc ed Elisabetta Catalano, e attraverso riflessioni e progetti inediti dedicati allo studio della complessità del femminile contemporaneo.



Le sedi espositive sono dieci, per un totale di 4.000mq espositivi, dislocate a Brescia e nei dintorni, con location di charme per 19 esposizioni, tra mostre tematiche, monografiche e one-off, in gran parte produzioni originali, in calendario fino all’estate. Sono coinvolte anche le gallerie d’arte di Brescia, le librerie e le biblioteche con progetti sul tema, dato che il festival si propone infatti anche come momento di festa per esplorare lo straordinario patrimonio artistico e architettonico del capoluogo lombardo e del suo territorio. Per questo, il biglietto d’ingresso alle mostre allestite al Museo di Santa Giulia permette di accedere anche al complesso museale; viceversa il pubblico del museo, con una minima integrazione del biglietto, ha la possibilità di visitare le mostre qui ospitate.



Tra le esposizioni segnaliamo, presso il Museo di Santa Giulia, “Da Man Ray a Vanessa Beecroft”, un percorso di nove rassegne: un trittico tematico dedicato al rapporto tra donne e obiettivo fotografico, composto da “Donne davanti l’obiettivo” che racconta il nudo femminile con 110 straordinari scatti di artisti di fama internazionale dagli albori della fotografia a oggi; “Dietro l’obiettivo. Fotografe italiane 1965-2018”, con 100 immagini di 70 tra le più importanti fotografe italiane appartenenti a generazioni e ambiti espressivi diversi; ”Autoritratto al femminile”, con 50 opere caratterizzate da una forte ricerca nella rappresentazione intimista del soggetto/oggetto, ammiccando anche alla cultura del selfie. Ci sono poi tre monografiche dedicate al ritratto dal XIX al XXI secolo; un’installazione che ripercorre la vita e la carriera di oltre trenta fotografe italiane, dall’inizio del secolo ad oggi e due progetti one-off, omaggio a grandi artisti contemporanei.



Tre le monografiche segnaliamo una eccezionale prima per il nostro Paese: “Mihaela Noroc. The Atlas of Beauty”, con gli scatti della fotografa romena che dal 2013 viaggia in tutti gli angoli del pianeta per catturare, la varietà del nostro mondo, attraverso ritratti di donne. Il suo Atlante della bellezza è un progetto aperto che, a oggi, conta oltre 2.000 ritratti da più di 50 paesi e che, attraverso volti e storie, testimonia come la bellezza non abbia etnia né confini geografici, ridefinendo il concetto di bellezza multiculturale.



Un ulteriore progetto one-off si può ammirare nella Pinacoteca Tosio Martinengo, da poco riaperta dopo un lungo restauro: si tratta di “Ma-donne”, in cui un meraviglioso scatto di Tazio Secchiaroli con Sophia Loren nell’inedita veste di una Madonna, si inserisce in un dialogo senza tempo con le opere della collezione permanente di pittura raffiguranti la Madre di Gesù. Tutte le mostre al Museo di Santa Giulia e alla Pinacoteca Tosio Martinengo inaugurano in occasione del Brescia Photo Festival e saranno aperte al pubblico fino all’ 8 settembre 2019.



Tra le varie sedi fuori Brescia, sono coinvolti, tra gli altri, il Museo Lechi (Montichiari) e la Galleria Civica Palazzo Todeschini (Desenzano del Garda).

Tutte le altre iniziative e il programma completo degli eventi è online sul sito www.bresciaphotofestival.it .