BAM –Biblioteca degli Alberi Milano, eventi e performances al tramonto

Dalla grande festa delle bande, provenienti da tutta la Lombardia, alla tradizione musicale italiana riletta in chiave contemporanea: tra tradizione e sperimentazione, radici popolari e nuove sonorità BAM Summer Festival e BOOM BAM! Sunset Music in the Park trasformano la Biblioteca degli Alberi in un grande paesaggio sonoro di ascolto, incontro e partecipazione.
Cuore della programmazione estiva è BAM Summer Festival, la grande festa della musica che il 21 giugno porterà nel parco oltre 500 musicisti per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Programma: Giovedì 11 giugno: Boom BAM! con Canzoniere Grecanico Salentino; giovedì 18 giugno: Boom BAM! con Extraliscio; domenica 21 giugno: BAM Summer Festival; giovedì 25 giugno: Boom BAM! con Camilla Barbarito & Grand Tabazù; giovedì 2 luglio: Boom BAM! con Bassolino.
Dai prati della Biblioteca degli Alberi a tutta Portanuova si diffonde un’onda sonora che attraversa la città con ritmi popolari, contaminazioni contemporanee e musiche tradizionali: tra giugno e luglio BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, si trasforma in un grande paesaggio sonoro a cielo aperto, dove la musica incontra la natura e diventa occasione per attraversare territori, culture e comunità diverse, in linea con il programma culturale 2026 dedicato alle (Dis)Connessioni, a cura di Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella. Un palinsesto, gratuito e aperto a tutti, di concerti, performance, dj-set e parate musicali pensati per vivere lo spazio pubblico come luogo di incontro, ascolto e partecipazione condivisa.
Cuore della programmazione è BAM Summer Festival (21 giugno), una grande festa delle bande che da mattina a sera porterà nel parco oltre 500 musicisti provenienti dalle 12 province della Lombardia per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Attorno a questo appuntamento si sviluppano i quattro live al tramonto della rassegna BOOM BAM! Sunset Music in the Park (11, 18, 25 giugno e 2 luglio), che per la prima volta propone un viaggio attraverso le tradizioni musicali italiane, dalla pizzica salentina al liscio romagnolo, dalla canzone milanese alle sonorità napoletane, reinterpretate in chiave contemporanea.
“Con l’arrivo dell’estate il parco di BAM risuona al ritmo della musica dal vivo: dall’energia travolgente delle bande alla magia dei concerti al tramonto, sotto il cielo di Milano, ogni momento invita il pubblico a vivere la musica come occasione di incontro e condivisione, un’esperienza collettiva e accessibile, capace di generare connessioni profonde tra le persone e con la natura. La musica, linguaggio universale per eccellenza, ha la capacità di abbattere barriere e creare comunità, trasformando l’esecuzione in un gesto collettivo di grande intensità. I quattro appuntamenti serali di Boom BAM! e la grande giornata di festa BAM Summer Festival esplorano il valore delle connessioni come forma di intelligenza collettiva e la bellezza come forma concreta di relazione e cittadinanza attiva” dichiara Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.
BAM SUMMER FESTIVAL - Momento culminante dell'estate musicale di BAM è BAM Summer Festival che domenica 21 giugno dalle 10.00 alle 22.30 – in concomitanza con il Solstizio d’estate e la Giornata Internazionale della Musica – trasforma il parco in una grande festa delle bande dedicata agli 80 anni della Repubblica Italiana, appuntamento conclusivo di BAM FAIR PLAY 25/26, il programma ideato da BAM nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina. Per l’occasione, oltre 500 musicisti provenienti dalle 12 province della Lombardia daranno vita a un’unica grande onda sonora collettiva insieme a sbandieratori, bande giovanili, street band e marching band, animando il parco con un susseguirsi di concerti, parate e performance itineranti. Il festival restituisce così una vera e propria mappa musicale del territorio regionale, valorizzandone tradizioni, identità culturali e patrimonio comunitario.
Una giornata di festa che celebra il valore sociale della musica come forma di partecipazione e memoria condivisa, riportando al centro il ruolo delle bande, una delle più diffuse esperienze di educazione musicale e culturale del territorio, capaci ancora oggi di generare partecipazione e senso di appartenenza. I brani eseguiti ripercorreranno momenti simbolici della storia d’Italia, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale tra memoria civile, identità collettiva e senso di appartenenza e trasformando il parco in un vero e proprio spazio di democrazia attiva e partecipazione civica.
Il festival rappresenta inoltre il momento conclusivo di un percorso educativo sviluppato da febbraio a giugno con alcune scuole primarie e secondarie della città, realizzato in collaborazione con Internazionale Kids per promuovere una riflessione sui valori della democrazia, della cittadinanza e della partecipazione attiva. Parte integrante del progetto è stata la realizzazione di una serie di fanzine, riviste amatoriali autoprodotte dagli studenti con il supporto degli insegnanti, che saranno presentate al pubblico durante BAM Summer Festival. Per tutta la giornata, Internazionale Kids sarà presente nel parco con uno spazio dedicato all'esposizione dei lavori e al racconto del processo creativo che porta alla realizzazione di una fanzine, offrendo spunti e suggerimenti a chi desidera avvicinarsi a questo strumento di espressione creativa.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con TP Tavolo Permanente delle Federazioni Bandistiche Italiane, ANBIMA Lombardia, ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali, ABMB Associazione Bande Musicali Bresciane, CBM Coordinamento Bande Musicali di Cremona e Mantova, FEBACO Federazione Bande Comasche, ALBA Associazione Lombarda Bande Amatoriali, IMSB Italian Marching Show Band.
BOOM BAM! Sunset Music in the Park - Attorno a BAM Summer Festival si sviluppa il percorso musicale di BOOM BAM! Sunset Music in the Park, il format che accompagna il pubblico in quattro concerti al tramonto – giovedì 11, 18, 25 giugno e 2 luglio dalle 20.00 – dedicati quest’anno alla tradizione musicale italiana riletta in chiave contemporanea. La selezione artistica attraversa diverse geografie sonore del Paese – dal Salento alla Romagna, da Milano a Napoli – mostrando come le tradizioni musicali popolari possano trasformarsi in linguaggi contemporanei capaci di dialogare con pubblici e generazioni differenti. Ogni appuntamento trasforma il parco in uno spazio vibrante e conviviale in cui ascoltare musica dal vivo immersi nella natura alla luce del tramonto, tra aperitivi all’aperto a cura di Ratanà, dj-set conclusivi e performance capaci di coinvolgere il pubblico in un’esperienza collettiva di energia e condivisione.
Dopo l’appuntamento dell’11 giugno, il giorno 18 giugno è la volta di Extraliscio, progetto visionario che porta a BAM il folklore romagnolo in un turbine di fisarmonica, rock e poesia popolare, per una festa capace di far dialogare mondi, generazioni e tradizioni diverse. Il 25 giugno, Camilla Barbarito & Grand Tabazù rileggono la tradizione della canzone milanese con ironia e eleganza, tra influenze francesi e tocchi dadaisti, offrendo uno sguardo nuovo sulla città e sulla sua storia musicale. A chiudere il percorso, il 2 luglio Bassolino mescola percussioni mantriche, melodie arabe, blues metropolitano e atmosfere cinematografiche, creando un universo sonoro innovativo e profondamente radicato nella cultura napoletana.
Ad anticipare il percorso musicale estivo è stato il terzo appuntamento di Turning Point: i BAMoff al Volvo Studio Milano, progetto site-specific ideato e curato da BAM per il Park Ambassador che esplora la capacità di cambiare prospettiva e mettere in discussione paradigmi consolidati attraverso la visione innovativa di figure storiche e la sperimentazione di artisti contemporanei. Giovedì 4 giugno il duo internazionale Sorg & Napoleon Maddox ha portato in scena un concerto omaggio alle gemelle siamesi Millie-Christine McKoy. Una performance che incarna pienamente lo spirito di Turning Point, riportando alla luce una vicenda capace di ribaltare stereotipi e convenzioni e mostrando come la musica possa diventare strumento di rilettura critica della memoria.
Tutti gli appuntamenti del programma culturale di BAM sono sempre gratuiti e aperti a tutti su registrazione.
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