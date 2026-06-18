BAM –Biblioteca degli Alberi Milano, eventi e performances al tramonto

“Con l’arrivo dell’estate il parco di BAM risuona al ritmo della musica dal vivo: dall’energia travolgente delle bande alla magia dei concerti al tramonto, sotto il cielo di Milano, ogni momento invita il pubblico a vivere la musica come occasione di incontro e condivisione, un’esperienza collettiva e accessibile, capace di generare connessioni profonde tra le persone e con la natura. La musica, linguaggio universale per eccellenza, ha la capacità di abbattere barriere e creare comunità, trasformando l’esecuzione in un gesto collettivo di grande intensità. I quattro appuntamenti serali di Boom BAM! e la grande giornata di festa BAM Summer Festival esplorano il valore delle connessioni come forma di intelligenza collettiva e la bellezza come forma concreta di relazione e cittadinanza attiva” dichiara Francesca Colombo, Direttrice Generale Culturale di BAM, Fondazione Riccardo Catella.