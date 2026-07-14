Traghettilines: il primo travel e-commerce con cui parlare

Traghettilines compie un nuovo passo nell’evoluzione della prenotazione online e presenta Marino, il suo Agente AI conversazionale, oggi disponibile anche in versione vocale, che semplifica e rende più accessibile la ricerca del viaggio, La nuova funzione di interazione vocale può ridurre numerose barriere per gli utenti.
La nuova funzione consente agli utenti di calcolare preventivi semplicemente parlando: Marino interpreta la richiesta, compila automaticamente i campi necessari e restituisce le opzioni disponibili, descrivendole a voce. Un sistema pensato per rendere l’esperienza di prenotazione più naturale, veloce e accessibile, anche in situazioni in cui non è possibile o non è comodo digitare.
Con questa innovazione, Traghettilines introduce un nuovo modo di cercare il traghetto: non più solo attraverso form e campi da compilare manualmente, ma tramite un’interazione diretta, simile a una conversazione.
"Con Marino vogliamo rendere la prenotazione del traghetto ancora più semplice e vicina alle abitudini reali delle persone“, dichiara Silvia Cioni, General Manager di Traghettilines. "Non sempre si ha il tempo, la possibilità o la comodità di digitare. Da oggi basta parlare: Marino ascolta la richiesta, la interpreta e accompagna l’utente nella ricerca delle soluzioni disponibili“. L’obiettivo non è soltanto innovare dal punto di vista tecnologico, ma anche ampliare l’accessibilità del servizio. La funzione vocale consente infatti di utilizzare il motore di ricerca anche senza ricorrere alla tastiera e riducendo la necessità di consultare continuamente lo schermo.
"Per noi l’accessibilità non è un dettaglio, ma una direzione precisa““ prosegue Cioni. "Un servizio digitale deve essere semplice per tutti: per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, per chi si trova in movimento, per chi ha le mani occupate, ma anche per chi ha difficoltà visive o motorie. Marino nasce proprio da questa idea: mettere la tecnologia al servizio delle persone, non il contrario“.
Il motore conversazionale sviluppato da Traghettilines rappresenta quindi un primo passo concreto verso una nuova esperienza di prenotazione, più inclusiva, più immediata, più veloce.
La nuova funzione conferma il percorso di innovazione intrapreso da Traghettilines, da sempre orientata a semplificare la comparazione e la prenotazione dei collegamenti marittimi. L’integrazione dell’Intelligenza Artificiale vocale rappresenta un ulteriore sviluppo.
Con Marino, Traghettilines porta la prenotazione dei traghetti verso un’esperienza più conversazionale, accessibile e intuitiva: un’evoluzione che guarda al futuro del travel online e a un modo sempre più naturale di interagire con i servizi digitali.