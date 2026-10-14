Rimini: il Ministro Mazzi inaugura TTG Travel

“Il TTG di Rimini si riconferma punto d’incontro fondamentale per i professionisti del turismo e osservatorio privilegiato sulle tendenze del nostro settore - ha spiegato nel suo intervento l’On. Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo - ‘EXIST’, il tema di quest’anno, ci invita a riaffermare la centralità della persona in una fase di profonda trasformazione. In questi quattro anni, il Governo Meloni ha saputo interpretare la trasformazione in atto e ha lavorato riconoscendo al turismo una centralità mai avuta prima. Lo abbiamo fatto partendo proprio dalla persona, dalle imprese, da chi anima quest’economia strategica che è il turismo, determinante per l’occupazione e vitale per l’equilibrio tra i territori. L’Italia è tornata a essere una superpotenza turistica mondiale, superando Francia e Spagna per raggiungere il primato di destinazione europea, con 535,5 milioni di presenze e 160,8 milioni di arrivi. Anche i numeri di settembre 2026 sono da record. C’è il +5% di presenze rispetto all’anno scorso, che era già un anno eccezionale”.