Pasqua: riaprono i parchi a tema "Italia in Miniatura", Oltremare 2.0 e l’Acquario di Cattolica

RICCIONE: OLTREMARE 2.0, L’AVVENTURA CHE INSEGNA - Oltremare 2.0, a Riccione, il primo "Family Edutainment Park" progettato come un viaggio nel tempo e nelle ere, in una scoperta continua delle origini della vita sul Pianeta, dove la curiosità è la spinta di ogni avventura e dove il motto è: Scoprire, Amare, Proteggere. Il cuore del parco pulsa negli incontri dal vivo con i delfini di Dolphins World, nel battito d’ali dei rapaci di Raptors World e nelle storie di recupero e conservazione dei pappagalli di Parrots World: qui la natura è protagonista. Il divertimento si evolve nelle nuove aree al coperto Genesis e Planet Theatre, una passeggiata immersiva 5D e un nuovo cinema 3D dove conoscere le origini della vita sulla Terra. Speleos è un’attrazione particolare: l’unica grotta dove vivere una vera e propria esplorazione speleologica. Poi c’è Village, un altro originale playground per giocare sulle palafitte nell’Età del Rame. L’oasi di biodiversità Discovery Delta e la vita rurale di Farm si intrecciano con i percorsi in canoa, l’area dei pony, i parchi avventura. Da non perdere, gli approfondimenti gratuiti con gli esperti, ogni giorno a orari fissi, per scoprire di più su delfini, rapaci e sui progetti di conservazione e ricerca.

Per il divertimento più pop e colorato, il parco offre il MegaGameLand dei DinsiemE, dove seguire le avventure di Erick e Dominick, i creator più amati dai bambini, che arriveranno al parco il 2 maggio, il 1° giugno e il 7 agosto. Con 8.000 mq di spazi indoor climatizzati l'avventura è garantita con ogni condizione meteo, rendendo Oltremare 2.0 una tappa imperdibile dove la conoscenza diventa scoperta emozionante. Info: www.oltremare.org.