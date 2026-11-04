Osservatorio Telepass: tutti cercano i borghi italiani

I borghi italiani raggiungono un nuovo record di interesse sul web, il valore più alto degli ultimi cinque anni, con oltre 106,4 milioni di ricerche online in un anno, il 13% in più rispetto al 2024. Dopo il balzo del 52% registrato nel 2024, le ricerche di informazioni online continuano a crescere: Otranto mantiene il primato nazionale, Tropea torna al secondo posto e conquista anche l’interesse internazionale, mentre Limone sul Garda presidia la terza posizione. Le sorprese arrivano anche dall’estero, dove Tropea è la località più cercata in quattro dei sei mercati analizzati. Sono questi i principali risultati della terza edizione di “Borghi italiani online 2026”, lo studio dell’Osservatorio Telepass, nato dalla collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità dell’azienda, Seed Digital e Change Media. La ricerca analizza l’andamento delle ricerche online relative ai borghi italiani dal 2021 al 2025, individuando le località più cercate, le tendenze emergenti e le differenze stagionali e territoriali.