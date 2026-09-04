Un tempo ferrovie, ora piste ciclabili: le 10 più belle del mondo

© Istockphoto
© Istockphoto
La conversione in piste ciclabili di alcune linee ferroviarie dismesse ha dato vita in tutto il mondo a una rete vastissima di percorsi spettacolari da percorrere a piedi o in bicicletta, caratterizzati da pendenze dolci (di solito non superano il 2-3%), gallerie illuminate e viadotti panoramici. A livello europeo, questi tracciati vengono identificati di solito come Greenways (o Voies Vertes), coordinati dall'Associazione Europea Greenways (EGWA). A livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, questi tracciati sono chiamati Rail Trails e sfruttano i vecchi binari merci dell'era industriale e pionieristica per creare corridoi verdi lunghi centinaia o migliaia di chilometri. Vediamone alcuni, Italia compresa, tra i più interessanti.
KETTLE VALLEY RAIL TRAIL, Canada - È uno dei tracciati ingegneristici più straordinari al mondo. Attraversa i canyon canadesi passando sopra i famosi Myra Canyon Trestles,18 viadotti in legno storici restaurati e sospesi nel vuoto, intervallati da due gallerie nella roccia. Caratteristiche: la pista è lunga oltre 400 km complessivi su fondo sterrato e ponti spettacolari.
OTAGO CENTRAL RAIL TRAIL, Isola del Sud, Nuova Zelanda - È il Rail Trail che ha dato il via al turismo ciclistico in Nuova Zelanda. Attraversa gli infiniti paesaggi dell'Otago centrale, resi celebri dai film del Signore degli Anelli, tra viadotti d'epoca e storiche cittadine della corsa all'oro. Conta 152 km di percorso interamente sterrato, isolato dal traffico stradale.
ROUTE OF THE HIAWATHA, Stati Uniti - Definito la "corona" dei Rail Trails americani, questo tracciato montano attraversa le maestose Bitterroot Mountains e include il famigerato St. Paul Pass Tunnel, lungo quasi 2,7 km, da percorrere interamente al buio con torce obbligatorie sul casco. È lungo 24 km interamente in dolce discesa su sterrato, con 7 viadotti altissimi: si percorre di solito in un solo senso, per sfruttare la discesa, mentre per tornare al punto di partenza si utilizza un bus navetta.
HIGH LINE DI NEW YORK, Stati Uniti - È l'esempio urbano di riconversione ferroviaria più famoso al mondo. Questa vecchia linea merci sopraelevata nel West Side di Manhattan è stata trasformata in un parco lineare ciclopedonale sospeso tra i grattacieli e l'Hudson. Caratteristiche: 2,3 km urbani, accessibili solo a piedi, con installazioni artistiche e giardini botanici verticali.
CENTRAL RAILROAD OF NEW JERSEY TRAIL, Stati Uniti – Il tracciato è costruito nella roccia all'interno del Lehigh Gorge State Park, e corre parallelo a un fiume impetuoso, utilizzato per il rafting. Il percorso si snoda tra vecchi tunnel minerari abbandonati e cascate che si gettano direttamente sul sentiero. Conta 42 km di leggera discesa costante su ghiaia fine, totalmente immersi nella foresta.
BRISBANE VALLEY RAIL TRAIL, Australia - Connette Cumberland (Maryland) a Pittsburgh (Pennsylvania), superando la catena montuosa degli Appalachi con pendenze ferroviarie dolcissime. Attraversa il Big Savage Tunnel (lungo un chilometro) e il confine continentale degli Stati Uniti. Caratteristiche: 241 km interamente pianeggianti, con fondo in pietra calcarea compattata perfetta per bici da cicloturismo.
SHIMANAMI KAIDO, Giappone - Sebbene non sia interamente una ex-ferrovia, questo capolavoro ingegneristico utilizza i piloni e i vecchi accessi industriali di collegamento per unire l'isola principale del Giappone (Honshu) a quella di Shikoku. Permette di pedalare sospesi sul Mar Interno del Giappone attraversando sei isole minori. Si pedala lungo 70 km perfettamente asfaltati e protetti, considerati la mecca del ciclismo asiatico.
VÍAS VERDES DI GIRONA - RUTA DEL CARRILET, Catalogna, Spagna - Collega i Pirenei alla Costa Brava sul tracciato di un vecchio trenino a scartamento ridotto. Permette di pedalare dai paesaggi montani vulcanici di Olot fino alle spiagge del Mar Mediterraneo. Il tratto principale è lungo 57 km (Olot-Girona), con pendenze minime e fondo in terra battuta stabilizzata adatta a ogni bici.
CICLOVIA DELL'INNKREA, Engadina, Svizzera e Austria – Il tracciato segue l'alto corso del fiume Inn con pendenze regolari progettate per le ferrovie alpine: permette di viaggiare tra i ghiacciai svizzeri e le vallate del Tirolo austriaco senza scalare passi impossibili. Il percorso è caratterizzato da oltre 60 km di percorsi protetti su pendenze ferroviarie tra le montagne più alte d'Europa.
PISTA CICLABILE DELLA RIVIERA DEI FIORI (AREA 24) | Liguria - Costeggia il Mar Ligure da Ospedaletti ad Andora, passando per Sanremo e offrendo l'accesso a spiagge e borghi marinari prima isolati dai binari. È lunga 24 km (in espansione) totalmente asfaltati, pianeggianti e adatti alle famiglie.