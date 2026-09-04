Un tempo ferrovie, ora piste ciclabili: le 10 più belle del mondo

La conversione in piste ciclabili di alcune linee ferroviarie dismesse ha dato vita in tutto il mondo a una rete vastissima di percorsi spettacolari da percorrere a piedi o in bicicletta, caratterizzati da pendenze dolci (di solito non superano il 2-3%), gallerie illuminate e viadotti panoramici. A livello europeo, questi tracciati vengono identificati di solito come Greenways (o Voies Vertes), coordinati dall'Associazione Europea Greenways (EGWA). A livello internazionale, in particolare negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda, questi tracciati sono chiamati Rail Trails e sfruttano i vecchi binari merci dell'era industriale e pionieristica per creare corridoi verdi lunghi centinaia o migliaia di chilometri. Vediamone alcuni, Italia compresa, tra i più interessanti.