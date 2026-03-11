1 di 4
© Ufficio stampa | Il Cammino dei Cappuccini
Marche: itinerari guidati sulle tracce di San Francesco

Il Cammino dei Cappuccini tra cultura e spiritualità negli 800 anni dalla morte del Santo Poverello

11 Mar 2026 - 05:30
Il Cammino dei Cappuccini, l’unico cammino in Italia a essere gestito direttamente da un Ordine religioso, l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, trova quest’anno un ulteriore riferimento narrativo nella celebrazione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

