Marche: itinerari guidati sulle tracce di San Francesco

© Ufficio stampa | Il Cammino dei Cappuccini
© Ufficio stampa | Il Cammino dei Cappuccini
© Ufficio stampa | Il Cammino dei Cappuccini
© Ufficio stampa | Il Cammino dei Cappuccini
Il Cammino dei Cappuccini tra cultura e spiritualità negli 800 anni dalla morte del Santo Poverello
Il Cammino dei Cappuccini, l’unico cammino in Italia a essere gestito direttamente da un Ordine religioso, l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, trova quest’anno un ulteriore riferimento narrativo nella celebrazione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.