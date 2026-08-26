Grecia: la bellezza di Patmos e l’incanto della musica

L’ISOLA DI PATMOS - Patmos è una delle isole più affascinanti e mistiche del Dodecaneso settentrionale, ufficialmente riconosciuta come "Isola Sacra" dal Parlamento greco. Secondo la tradizione cristiana, infatti, nel 95 d.C. l'apostolo San Giovanni, in esilio qui per volontà dell’imperatore Domiziano, all'interno della celebre Grotta dell'Apocalisse ebbe le visioni divine che lo portarono a redigere l'ultimo libro del Nuovo Testamento. Nel 1088 venne poi fondato l'imponente Monastero di San Giovanni Teologo, una struttura fortificata che domina l'intera isola e custodisce codici miniati e tesori bizantini di valore inestimabile. Entrambi i siti sono protetti come Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Il litorale di Patmos è frastagliato e offre deliziose calette e molte splendide spiagge. La più famosa è Psili Ammos, con la sua sabbia fine, raggiungibile via mare o con un trekking di una trentina di minuti. Le famiglie e gli appassionati di sport acquatici si danno appuntamento a Agrio Livadi e Kampos, lidi sabbiosi e attrezzati, mentre chi cerca atmosfere particolari non può non recarsi a Lambis, famosa per i suoi coloratissimi ciottoli.