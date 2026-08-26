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© Ufficio stampa |  La locandina del Patmos Chamber Music Festival
© Ufficio stampa |  La locandina del Patmos Chamber Music Festival
© Ufficio stampa |  La locandina del Patmos Chamber Music Festival

© Ufficio stampa |  La locandina del Patmos Chamber Music Festival

© Ufficio stampa |  La locandina del Patmos Chamber Music Festival

Tra sole e mare

Grecia: la bellezza di Patmos e il Chamber Music Festival

L'isola greca di Patmos nel Dodecaneso settentrionale, propone fino al 30 agosto un interessante festival musicale: mare splendido e raffinate esecuzioni. 

26 Ago 2026 - 06:30
6 foto
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Un incontro magico tra la meraviglia paesaggistica dell’isola di Patmos, nel mare Egeo, e la bellezza della musica da camera, eseguita da solisti di fama internazionale in occasione della quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival.

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dodecaneso