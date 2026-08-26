Grecia: la bellezza di Patmos e il Chamber Music Festival

© Ufficio stampa | La locandina del Patmos Chamber Music Festival
© Ufficio stampa | La locandina del Patmos Chamber Music Festival
© Ufficio stampa | La locandina del Patmos Chamber Music Festival
© Ufficio stampa | La locandina del Patmos Chamber Music Festival
Un incontro magico tra la meraviglia paesaggistica dell’isola di Patmos, nel mare Egeo, e la bellezza della musica da camera, eseguita da solisti di fama internazionale in occasione della quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival.