MSC Crociere e Miss Blumare 2026: vince Alessia Mauro

È Alessia Mauro la nuova Miss Blumare 2026, studentessa di Livorno e pallavolista. Diciassette anni, livornese di nascita, studentessa al Liceo Artistico di Pisa, lunghi capelli castani, occhi scuri e profondi, fisico slanciato, sportiva pallavolista ha sbaragliato la concorrenza composta da ben 51 ragazze provenienti da tutta Italia. Ha conquistato un titolo che, in precedenza, è stato vinto da volti noti della tv come Samira Lui, valletta del programma La Ruota della Fortuna, e Valentina Corradi, volto Mediaset. Alessia Mauro ha partecipato per gioco, ma le idee molto chiare: prima vuole terminare gli studi e poi provare a entrare nel mondo della televisione.