MSC Crociere e Miss Blumare 2026: vince Alessia Mauro

È Alessia Mauro la nuova Miss Blumare 2026, studentessa di Livorno e pallavolista. Diciassette anni, livornese di nascita, studentessa al Liceo Artistico di Pisa, lunghi capelli castani, occhi scuri e profondi, fisico slanciato, sportiva pallavolista ha sbaragliato la concorrenza composta da ben 51 ragazze provenienti da tutta Italia. Ha conquistato un titolo che, in precedenza, è stato vinto da volti noti della tv come Samira Lui, valletta del programma La Ruota della Fortuna, e Valentina Corradi, volto Mediaset. Alessia Mauro ha partecipato per gioco, ma le idee molto chiare: prima vuole terminare gli studi e poi provare a entrare nel mondo della televisione.
“Ho ancora tanto da imparare, questo titolo mi gratifica, ma è solo l’inizio per me, devo ancora studiare e apprendere”. ha detto Alessia.
L’evento, giunto alla sua diciottesima edizione, si svolge ogni anno a bordo delle navi MSC ed è diventato un concorso di bellezza molto ambito che coinvolge ogni anno oltre 3000 ragazze di tutta Italia. Ideato dall'imprenditore veneto Guido Maculan, Miss Blumare con i suoi 200 eventi in tutta la penisola mira a coniugare la bellezza femminile con la bellezza del mare. In questa edizione, presentata dalla nota attrice e conduttrice Denny Mendez, si sono avvicendate concorrenti molto diverse tra loro ma tutte molto spontanee e solari.
© Ufficio stampa
La giuria era composta da Manila Esposito, Campionessa Olimpica di Ginnastica Artistica, Giorgio Piccioli Cappelli, fisioterapista, Doriana Zarpellon, imprenditrice, Grazia Pitorri, giornalista, Alessandra Biondani, imprenditrice, Franco Neri, comico, e un rappresentante di MSC Crociere.