Neve in Italia: l’inizio della stagione dello sci
Dai ghiacciai delle Alpi all'Appennino, fino alle piste sull'Etnadi Nadia Baldi
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La montagna apre i tornelli agli appassionati di sci e di sport invernali e agli amanti, anche i più pigri, delle vacanze sulla neve: in alcune località d'alta quota si scia già, mentre la maggior parte dei comprensori italiani si prepara ad aprire gli impianti tra il 27 novembre e il week end-ponte dell'Immacolata. Dalla Valle d'Aosta al Trentino-Alto Adige, dalla Lombardia al Piemonte, al Veneto ed alle creste oltreconfine, fino alle montagne dell'Appennino e della Sicilia, le nuove esperienze sono sci ai piedi, ma accolgono anche chi non scia attraverso il paesaggio, la cultura, la buona tavola e persino la grande arte (una mostra dedicata ad Andy Warhol entra nel cuore delle Dolomiti) per il piacere di una vacanza in quota.
In Valle d'Aosta, per trovare le discese bianche già operative: Breuil-Cervinia, in Valle d'Aosta, è aperta, avendo anticipato l'apertura al 24 ottobre, con il collegamento internazionale aperto con Zermatt, in Svizzera. Gli impianti di Valtournanche inaugurano invece la stagione il 28 novembre. Il comprensorio completo Cervinia-Valtournenche-Zermatt ha 352 chilometri di piste complessivi.
Il 28 novembre apriranno i comprensori di Monterosa Ski, Courmayeur, Pila e La Thuile, che con il suo Espace San Bernardo è uno dei comprensori più estesi della Valle d'Aosta. Il Monterosa Ski collega tre grandi aree alpine, tra Val d'Ayas, Valle di Gressoney e Valsesia, ai piedi del Monte Rosa, per un’area sciistica che attraversa Valle d'Aosta e Piemonte.
Tra le località da scoprire ci sono l’elegante Gressoney-Saint-Jean e Antagnod, piccolo borgo dell'alta Val d'Ayas dall’affascinante architettura tradizionale alpina: qui si scia in giornate selezionate dal ponte dell'Immacolata fino a marzo.
Oltreconfine, in Carinzia, la neve ha anticipato il calendario. La Gerlitzen Alpe, nella regione turistica di Villach-Faaker See-Ossiacher See, ha aperto il 21 novembre con quattro impianti e tre piste. Tra le novità spicca la cabinovia Kanzelbahn II, con cabine da dieci posti, che raggiunge la vetta a 1.911 metri in circa cinque minuti.
Anche in Alto Adige si scia già sui ghiacciai della Val Senales e a Solda all'Ortles, mentre nel comprensorio 3 Cime Dolomiti sono entrati in funzione i primi impianti a Passo Monte Croce. In Trentino, Madonna di Campiglio ha proposto un'anteprima nel weekend del 21 e 22 novembre nella zona del Grostè, in attesa dell'apertura continuativa dal prossimo fine settimana.
Obereggen, la stazione sciistica più vicina a Bolzano, è già imbiancata e conferma l’inaugurazione della stagione per il 27 novembre alle 8.30. La sera dello stesso giorno aprono anche le piste notturne, con il tracciato da slittino illuminato e lo snowpark, per la prima sciata sotto la luna fino alle 22. Il 28 novembre riparte anche Pampeago, mentre Predazzo seguirà nei giorni successivi. Le tre località fanno parte del comprensorio Latemar Dolomites, che offre 50 chilometri di piste collegate tra Alto Adige e Trentino. Chi non scia qua può dedicarsi ad attività lontano dalle piste, come escursioni nei paesi della Val d’Ega, ciaspolate, discese in slittino anche di notte, fiaccolate e passeggiate con le lanterne. Fra gli impianti appena rinnovati ci sono la nuova seggiovia “Obereggen” (fra Val d’Ega e Val di Fiemme), lo skilift “Eben” ed il parco per i piccoli che iniziano “Brunoland”.
Per festeggiare i 10 anni dell’avveniristico rifugio Oberholz, ci sarà un inedito incontro tra arte contemporanea (Andy Warhol) e meraviglie della natura (Dolomiti), con una mostra a 2.096 metri di altitudine di dieci opere originali del celebre artista della Pop Art, tra cui soggetti iconici come Marilyn Monroe, Campbell's Soup e Flowers. E la proposta gastronomica firmata dallo chef stellato Michelin Philip Lochmann coronerà l’esperienza di fine inverno.
Il vicino comprensorio sciistico Carezza Dolomites che prende nome dall’incantevole Lago di Carezza apre il 4 dicembre per conquistare il nostro viaggiatore con piste soleggiate davanti all’imponente scenario del Catinaccio e del Latemar. Il comprensorio è particolarmente adatto alle famiglie, offre discese su vari gradi di difficoltà, moderni impianti di risalita e piacevoli soste nei rifugi.
Il 28 novembre sono previste le aperture anche di Plan de Corones, San Martino di Castrozza-Passo Rolle, Alpe Lusia-San Pellegrino e di alcune aree di Cortina d'Ampezzo.
Dal 3 e 4 dicembre entreranno progressivamente a regime altri importanti comprensori: Folgarida-Marilleva e Pinzolo, che completano la SkiArea Campiglio, Monte Bondone, Peio e le principali località friulane, tra cui Tarvisio, Sella Nevea e Zoncolan.
Tra le mete da segnare in calendario c'è il comprensorio Alpe di Siusi-Val Gardena, in apertura dal 4 dicembre. Due aree complementari, unite in un unico carosello sciistico: l'Alpe di Siusi conquista con piste ampie, soleggiate e ideali per il viaggiatore che preferisce un ritmo tranquillo, mentre la Val Gardena offre tracciati più impegnativi, perfetti per chi vuole discese tecniche e giornate sugli sci all'insegna dell'adrenalina. A fare da cornice, il magnifico panorama dell'altopiano più grande d'Europa e delle Dolomiti.
In Lombardia si parte il 27 novembre con Madesimo, dove la Skiarea Valchiavenna inaugura la stagione invernale un giorno prima di Livigno e del comprensorio Pontedilegno-Tonale (sabato 28 novembre). Poi il 28 novembre inizio stagione al Passo Tonale, Ghiacciaio Presena, Ponte di Legno e Temù: ci sono novità sul fronte degli impianti, come la nuova cabinovia Valbiolo, mentre la Paradiso si presenterà con cabine di ultima generazione. Dal 4 dicembre poi partiranno località valtellinesi come Bormio e Santa Caterina Valfurva.
Sull’Appennino si inizierà a sciare in base alle condizioni meteo e alla disponibilità di neve, ma fra Toscana ed Emilia si punta ad aprire tra il 4 e il 5 dicembre all’Abetone, dove è stato rinnovato l’impianto di risalite della Selletta, e in Val di Luce e sul Cimone, seguiti da Corno alle Scale e Cerreto Laghi. Le stazioni minori, come Monte Amiata, Zum Zeri e Careggine, prevedono invece l'apertura a Natale, ma è sempre meglio verificare le condizioni delle piste prima di partire.
Sull’Appennino Centrale e Abruzzese, Roccaraso, Campo Felice e Ovindoli puntano all'apertura nel ponte dell’Immacolata.
Dal 26 dicembre si scierà anche in Sicilia, nell’area Etna Nord – Piano Provenzana (Linguaglossa, CT), nell’area Etna Sud – Nicolosi (CT) e a Piano Battaglia - Madonie (Petralia Sottana, PA), benchè si decida via via in base al manto nevoso naturale.