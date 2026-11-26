Anche in Alto Adige si scia già sui ghiacciai della Val Senales e a Solda all'Ortles, mentre nel comprensorio 3 Cime Dolomiti sono entrati in funzione i primi impianti a Passo Monte Croce. In Trentino, Madonna di Campiglio ha proposto un'anteprima nel weekend del 21 e 22 novembre nella zona del Grostè, in attesa dell'apertura continuativa dal prossimo fine settimana.

Obereggen, la stazione sciistica più vicina a Bolzano, è già imbiancata e conferma l’inaugurazione della stagione per il 27 novembre alle 8.30. La sera dello stesso giorno aprono anche le piste notturne, con il tracciato da slittino illuminato e lo snowpark, per la prima sciata sotto la luna fino alle 22. Il 28 novembre riparte anche Pampeago, mentre Predazzo seguirà nei giorni successivi. Le tre località fanno parte del comprensorio Latemar Dolomites, che offre 50 chilometri di piste collegate tra Alto Adige e Trentino. Chi non scia qua può dedicarsi ad attività lontano dalle piste, come escursioni nei paesi della Val d’Ega, ciaspolate, discese in slittino anche di notte, fiaccolate e passeggiate con le lanterne. Fra gli impianti appena rinnovati ci sono la nuova seggiovia “Obereggen” (fra Val d’Ega e Val di Fiemme), lo skilift “Eben” ed il parco per i piccoli che iniziano “Brunoland”.