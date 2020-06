Natura, salute, relax? Ecco le dieci Perle delle Alpi

Il motto è vivere le emozioni che la natura sa regalare, sperimentare soluzioni di mobilità innovative a basse emissioni e riscoprire quanto è bello muoversi in libertà, riattivando i propri muscoli: vacanza attiva e relax fra i paesaggi delle montagne più belle del mondo, dimenticandosi dello stress e per quanto possibile anche della propria automobile. Scopriamo dieci perle italiane.



Alpe Cimbra - Tra i più estesi altopiani d’Europa, l’Alpe Cimbra è formata dagli stupendi alpeggi di Folgaria, Lavarone e Luserna. E’ una meta ideale per chi ama una vacanza attiva. L’offerta spazia dal trekking alla mountain-bike, senza dimenticare gli sport acquatici nelle limpide acque del lago di Lavarone, da diversi anni riconosciuto Bandiera Blu. Una tentazione le specialità gastronomiche locali: dal formaggio Vézzena, alla polenta, dallo speck profumato, alla carne salada, ai funghi prelibati, alla cucina cimbra, allo strudel, allo zelten... per finire con il puro miele di montagna al quale ha dedicato addirittura un museo.



Ceresole Reale - Natura incontaminata nel cuore del Parco Nazionale Gran Paradiso, regno indiscusso della fauna alpina. Non è raro imbattersi in camosci, aquile, volpi, stambecchi e marmotte. Ceresole Reale è un caratteristico paesino di montagna circondato da vette maestose, che si specchiano nelle acque limpide del lago, navigabile esclusivamente con mezzi non a motore. Dopo una giornata di trekking, bici o arrampicata o dopo una passeggiata “in paradiso” sull’altopiano del Nivolet, ti aspettano I piatti tipici della tradizione montanara, semplici ma ricchi di sapore.



Chamois-La Magdeleine -200 abitanti popolano questi due piccoli gioielli ai piedi del Cervino, dove sembra di vivere in una fiaba. Chamois è l’unico Comune italiano senza auto, raggiungibile solo a piedi o con la funivia. In queste due Perle, oltre a escursioni trekking e MTB per tutti i gusti, puoi vivere l’emozione di un battesimo del volo in parapendio, oppure cimentarti in sport meno comuni, dalla fat-bike alla pesca al lago di Lod. Ti aspetta un’oasi di quiete, dove trascorrere una vacanza rilassante, in piena armonia con la natura, magari sorseggiando la deliziosa birra di Chamois, prodotta con orzo locale.

Cogne - Una Perla a 1524 metri di quota nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, pronta a conquistare con la bellezza straordinaria dei suoi paesaggi alpini, primo fra tutti la Meraviglia Italiana del Prato di Sant’Orso. Trekking, alpinismo e MTB sono le offerte di punta per la stagione estiva. Numerosissime e-bike, servizi navetta gratuiti, passeggiate accessibili anche con i passeggini e una grande attenzione a tutte le esigenze di mobilità garantiscono le condizioni ideali per una vacanza senza auto. Succulenta la gastronomia, dalla fontina alle specialità di selvaggina, dalla Seupetta di Cogne al Mecoulin.



Forni di Sopra - Meta ideale per una vacanza di sport e natura, incastonata in un’ampia conca soleggiata nel Parco delle Dolomiti Friulane, Patrimonio Naturale Unesco. Circondata da vette maestose, bellissimi boschi e prati fioriti, Forni di Sopra è un paradiso geologico, ambientale e naturalistico, dove respirare a pieni polmoni l’aria frizzante di montagna. Passeggiate, trekking, alpinismo e MTB arricchiranno le giornate in questa Perla dove l’accoglienza è di casa e dove ti aspettano i piatti tradizionali della cucina della Carnia e ricette imperdibili con le erbe e i funghi locali.



Limone Piemonte - Gioiello delle Alpi Marittime, vicinissima al confine con la Francia, Limone Piemonte è collegata dal Colle di Tenda e dall’affascinante valle del Roja alla Costa Ligure e alla Costa Azzurra. Comodamente raggiungibile in treno, questa Perla è caratterizzata dal piacevolissimo centro storico completamente pedonale, per passeggiare in relax dopo una giornata di sport e gustare i deliziosi piatti tipici regionali. Imperdibile la Via del Sale, con la fitta rete di percorsi in quota che tra fortezze e panorami mozzafiato scendono fino al mare: da scoprire in MTB o in sella a una bici elettrica.



Moena - Circondata da alcuni dei più bei gruppi dolomitici Patrimonio UNESCO, tra cui il Sella, il Latemar e il Catinaccio, la Fata delle Dolomiti conquista con la magica atmosfera del centro storico a traffico limitato, con le sue case antiche e le vie caratteristiche e con i suoi paesaggi montani da sogno, scenari ideali per passeggiate, pedalate in famiglia lungo la ciclabile Fassa e Fiemme o tour in MTB. Qui si parla ancora il ladino e la cultura è un mix ricco di tradizioni, storia (da non perdere la mostra tematica sulla Grande Guerra), arte ed enogastronomia: siamo nella patria del famosissimo formaggio Puzzone.



Moso in Passiria - Il villaggio alpino di Plan, località car-free della Perla di Moso, in Alta Val Passiria, è un luogo ideale per tranquille passeggiate in quota, impegnativi tour alpini, gite a cavallo o per godersi la pace fra le imponenti cime del Parco Naturale Gruppo di Tessa, il tutto a pochi km dalla splendida Merano. Oltre ad assaggiare le leccornie della cucina tradizionale contadina locale, durante la vacanza è d’obbligo una visita alla gola del Passirio, all’Emozione del Passo del Rombo, ai mulini glaciali di Plata e all’originalissimo museo Bunker, dove è possibile fra l’altro osservare da vicino un simpatico gruppo di stambecchi.



Racines - Tre valli alpine a pochi km da Vipiteno per una vacanza in montagna da sogno, fra sport e relax a tu per tu con la montagna. Voglia di trekking a Racines, voglia di avventure in Val Ridanna o voglia di tranquillità in Val Giovo? Tutti i mezzi di trasporto pubblici sono gratis con la carta vantaggi activeCard, per gustarsi la natura a emissioni zero, senza la fatica di usare l’automobile. Imperdibile il percorso MondoAvventuraMontagna, sentiero ad anello per grandi e piccini a 1800 metri di quota (si può salire in funivia) e accessibile a tutta la famiglia (passeggini inclusi), lungo il quale scoprire affascinanti meraviglie della natura.



Val di Funes - Splendidi masi, malghe rigogliose e pascoli a perdita d’occhio: le cime delle Odle fanno da contrasto al verde lussureggiante delle valli nel cuore del Parco Naturale Puez-Odle, un angolo di paradiso Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Qui le montagne delle Dolomiti sembrano mettersi in posa e sono lo scenario ideale per una vacanza con tutta la famiglia. Grazie alla DolomitiMobilCard tutte le mete e attrazioni turistiche sono raggiungibili in mobilità dolce, per mandare in ferie anche la propria auto. A tavola le specialità locali sono protagoniste: dallo speck (cui si dedica annualmente una grande festa di inizio autunno) alle pecore con gli occhiali della Val di Funes.