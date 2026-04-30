1 di 6
© Ufficio stampa | RESPIRART 2023:  Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi 
© Ufficio stampa | RESPIRART 2023:  Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi 
© Ufficio stampa | RESPIRART 2023:  Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi 

© Ufficio stampa | RESPIRART 2023:  Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi 

© Ufficio stampa | RESPIRART 2023:  Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi 

Land art

Val di Fiemme: due nuove opere per il parco Respirart

Le nuove installazioni, opera di Antonella De Nisco e Stefania Lai si inaugurano sabato 27 giugno 

04 Giu 2026 - 06:30
6 foto
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su

A Pampeago, il parco d'arte più alto delle Dolomiti compie diciotto anni. Si raggiunge con la "Seminovia", la seggiovia dalla quale si seminano fiori autoctoni durante la salita. 