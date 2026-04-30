Val di Fiemme: due nuove opere per il parco Respirart

© Ufficio stampa | RESPIRART 2023: Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi
© Ufficio stampa | RESPIRART 2023: Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi
© Ufficio stampa | RESPIRART 2023: Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi
© Ufficio stampa | RESPIRART 2023: Madrepora di Jan Langer e Markus Gasser VAL DI FIEMME foto Bruno Lucchi
A Pampeago, il parco d'arte più alto delle Dolomiti compie diciotto anni. Si raggiunge con la "Seminovia", la seggiovia dalla quale si seminano fiori autoctoni durante la salita.