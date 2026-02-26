1 di 13
© Ufficio stampa | Il villaggio di Montecampione. Foto: Riccardo Ferrari
© Ufficio stampa | Il villaggio di Montecampione. Foto: Riccardo Ferrari
© Ufficio stampa | Il villaggio di Montecampione. Foto: Riccardo Ferrari

© Ufficio stampa | Il villaggio di Montecampione. Foto: Riccardo Ferrari

© Ufficio stampa | Il villaggio di Montecampione. Foto: Riccardo Ferrari

Divertirsi sulla neve

Montecampione, sulla neve con le ciaspole

Una località resiliente e in fase di rilancio che propone tante attività outdoor oltre lo sci

26 Feb 2026 - 05:40
13 foto