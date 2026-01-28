Breuil-Cervinia: ai piedi della montagna più bella del mondo

© Istockphoto | Il panorama di Breuil-Cervinia, con il maestoso Cervino sullo sfondo
Sei esperienze da fare oltre allo sci in una delle capitali della neve
Breuil-Cervinia non ha bisogno di presentazioni: è una delle destinazioni più belle e ambite dell’arco alpino, tanto splendida da aver incantato persino il New York Times. Oltre a essere il paradiso degli sciatori, la stazione ha molto da offrire anche senza mettere gli sci ai piedi, con attività a volte curiose e sempre gratificanti.