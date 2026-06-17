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© Ufficio stampa | Foto inner glieshof
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Natura e riposo

Alto Adige: il fascino della vacanza al maso

Contatto con la natura, prodotti genuini, convivialità e un'idea di tempo che la città ha dimenticato

17 Giu 2026 - 06:30
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Il maso non è un albergo travestito da fattoria: è una fattoria che, a un certo punto, ha deciso di aprire la porta agli ospiti.

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