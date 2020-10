Cervinia: dal 24 ottobre si scende in pista

Istockphoto

Il periodo della neve è vicina a prendere il via su tutto l'arco alpino, ma come da tradizione, anche quest'anno è Cervinia ad inaugurare in Italia la stagione dello sci alpino. Gli impianti aprono infatti sabato 24 ottobre e resteranno in funzione fino a domenica 2 maggio 2021: Date le abbondanti nevicate degli ultimi giorni è possibile sciare, oltre che sulle piste svizzere del ghiacciaio di Plateau Rosà, anche su quelle del versante italiano.