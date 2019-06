Oman in tenda? Un’esperienza da Mille e una notte...

Il Sultanato dell’Oman è situato nella porzione sud-orientale della penisola arabica, ha un’estensione maggiore dell’Italia con i suoi 309.500 km² e conta circa 4.000.000 abitanti. L’Oman ospita diversi siti annoverati fra i patrimoni UNESCO e interessanti percorsi culturali come la via dell’incenso, nella regione del Dhofar. Inoltre, l’Oman è uno dei paesi più sicuri al mondo e gli omaniti sono una popolazione ospitale e gentile.



In montagna - Le montagne rappresentano una parte importante dell’ambiente geografico omanita e ospitano una variegata presenza floreale e faunistica. La vetta del Jebel Shams, “La Montagna del Sole”, che culmina a 3.009 metri, è il punto più alto dei Monti Hajar ed è il luogo ideale per un campeggio wild in alta montagna. Sulla “Montagna del Sole", sono state allestite aree di sosta per i visitatori. Nella regione di Ad Dakhiliyah, spicca Jebel Akhdar, “La Montagna Verde”, che tocca i 2.980 metri. Conosciuta per il vasto altopiano situato in prossimità della vetta, è ricca di alberi da frutto delle specie più varie, come gli albicocchi, i peschi, i fichi. Vi si trovano inoltre i melograni, considerati tra i migliori al mondo. Il punto più alto della strada percorribile in auto che costeggia i Monti Hajar è Sharaf Al Alamayn, che si trova ad un’altezza di 2000 metri. La vista sulla vallata mozzza il fiato.



Una piscina naturale - Nelle vicinanze di Jabal Shams sono Wadi Damm, con una splendida vista, molto tranquillo e con la possibilità di fare un bagno in una piccola piscina naturale, e raggiungibile solo con 4x4, e per chi volesse fermersi a dormire in tenda nella zona di Jebel Al Akhdar, bene tenere a mente l'escursione termica data dall’altitudine (2300 metri) e premunirsi con sacchi a pelo adeguati e maglieria termica.



Sul mare - La fascia costiera omanita si estende per ben 3.165 km, costeggiando il Mare dell’Oman, il Mar Arabico e lo stretto di Hormuz e una ricca varietà paesaggistica: spiagge di sabbia, coste rocciose, baie, isole e lagune. Ad un’ora da Muscat, la spiaggia di As Sifah è perfetta per una notte di campeggio partendo dalla capitale. Una piccola duna, che si eleva proprio dietro alla spiaggia, offre riparo dal vento e dalla brezza notturna. Poco più a sud, un altro spot ove campeggiare gratuitamente e in totale libertà è il campsite vicino a Qalhat, da cui ammirare un’alba indimenticabile.



Aurora sul Mar d'Arabia - A circa 60 km dalla città di Sur, la spiaggia di Ras Al Hadd è spettacolare: perfetta per chi vuole risvegliarsi al mattino con vista sul Mare d'Arabia. Vale la pena di fare trekking attraverso le saline per poter raggiungere la spiaggia di Bar al Hikman, un isolato litorale di sabbia bianca che sembra galleggiare su una laguna paradisiaca abitata da fenicotteri, aironi, uccelli acquatici dal lungo becco. A poca distanza da Salalah, la spiaggia di Mughsail è universalmente riconosciuta come il miglior tratto sabbioso dell’Oman.



Glamping nel deserto - Oltre ai campeggi autonomi, per coloro che sono alla ricerca di qualcosa di straordinario, alcuni operatori in Oman organizzano camping privati combinando l'esperienza di un campeggio eco-friendly tradizionale con il comfort di un alloggio di lusso: sono i cosiddetti glamping, che fondono glamour e camping in un'esperienza unica per gli amanti del lifestyle e del lusso ecosostenibile. I tour vengono organizzati su misura in perfetto stile omanita e tutte le attività vengono programmate in base ai gusti e ai desideri dei viaggiatori, che potranno godersi il viaggio senza pensieri.



Incomparabili cieli stellati - Per un campeggio più tranquillo tra le dune, Rub’ Al Khali, il secondo deserto sabbioso più grande al mondo, può essere la soluzione più adatta per una notte in perfetto stile omanita. Ultimo ma non per questo meno importante, non lontano dal mare, troviamo le dune sabbiose del più famoso deserto omanita: Sharqiyah Sands: trascorrere la notte in uno scenario così isolato e selvaggio è una vera e propria estasi. Da non perdere, le magnifiche stellate che questo magico paesaggio può offrire.



Per maggiori informazioni: www.experienceoman.om