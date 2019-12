Giappone tra ghiaccio e neve: tre appuntamenti col brivido 

Sapporo - Il Festival della Neve (Yuki Matsuri) si tiene ogni anno a Sapporo, nell'isola di Hokkaido, dal 31 gennaio all’11 di febbraio 2020. L’evento consiste soprattutto in uno showcase di vere e proprie opere d’arte realizzate con neve e ghiaccio, ma ci sono anche attività d’intrattenimento a corredo, nei siti più importanti della città: il Parco di Odori, che attraversa Sapporo da est a ovest, Tsudome, dove si può sciare, scendere con la slitta e fare snow rafting e Susukino, per ammirare le sculture tra spettacolari giochi di luce.



Crociera Nave rompighiaccio - Dai primi di febbraio ad aprile. Le Ryuhyosaihyosen (le navi rompighiaccio) operano nel Mare di Okhotsk e ogni anno molti turisti prendono ad Abashiri le navi per vedere il "ghiaccio galleggiante". Estesi fino alla Siberia, i banchi di ghiaccio Ryuhyo del Mare di Okhotsk serrano la costa settentrionale di Hokkaido in una morsa di gelo profondo per la maggior parte dell'inverno. I turisti possoo ammirare questo straordinario spettacolo naturale da molti punti lungo il Mare di Okhotsk e viverlo da vicino in molti modi affascinanti.



Kamakura-Matsuri - Un meraviglioso mondo fatto di neve: kamakura sono dei rifugi, delle piccole stanze ricavate nella neve e nel ghiaccio, all’interno delle quali il viaggiatore viene invitato a bere una bevanda alcolica di riso fermentato (amazake), preparata su un bollente braciere, che serve anche per cuocere delle tortine di riso. Un sentiero illuminato da candele vi guiderà all’ingresso di questi piccoli igloo. Uno spettacolo davvero suggestivo che si ripete da 450 anni. All’interno degli igloo vengono allestiti anche dei piccoli altari dedicati alle divinità dell’acqua. Yokote, 15-16 febbraio 2020.



