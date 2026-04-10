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© Istockphoto |  Camel Bus, L’Avana  
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Dimenticate autobus e treno

Viaggiare strano: 10 mezzi di trasporto molto curiosi

Dal Camel bus di Cuba ai Cestinhos dell’isola di Madeira: spostarsi non è mai stato così curioso

10 Apr 2026 - 06:30
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Spostarsi con i mezzi di trasporto locali, quando ci si trova all’estero, fa parte dell’esperienza di viaggio.

mezzi di trasporto