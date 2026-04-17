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© Istockphoto | New Energy Research Institute, Wuhan
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Luoghi strani

Palazzi ed edifici strani: ci abitereste mai?

Ai quattro angoli del Pianeta i palazzi e le architetture così strane da non parer vere

17 Apr 2026 - 06:30
10 foto

Dieci bizzarre architetture, sparse in tutto il mondo, Europa compresa. Alcune sono ultramoderne e bellissime, tanto che, dopo un primo sguardo disorientato, non si può non restare ammirati. Altre sono così estreme da generare solo stupore, lasciando aperta la domanda: ma è davvero possibile vivere e lavorare lì dentro? 

edifici strani