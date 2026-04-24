Land Art: 10 capolavori dell'uomo o della natura

© Istockphoto | 1 Cretto di Burri, Sicilia, Italia
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Opere d'arte monumentali che usano la terra, le rocce e il deserto come tele giganti
La Land Art regala capolavori che trasformano la terra in una grande tela sui cui disegnare, scolpire, creare. Alcuni sono monumenti opera dell’uomo, altre sono meraviglie create dalla natura stessa: in ogni caso non sono solo segnai inseriti nel paesaggio, ma vere e proprie impronte sul volto del pianeta.