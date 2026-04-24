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© Istockphoto | 1 Cretto di Burri, Sicilia, Italia
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Dall'alto è tutto più bello

Land Art: 10 capolavori dell'uomo o della natura

Opere d'arte monumentali che usano la terra, le rocce e il deserto come tele giganti

24 Apr 2026 - 06:30
10 foto

La Land Art regala capolavori che trasformano la terra in una grande tela sui cui disegnare, scolpire, creare. Alcuni sono monumenti opera dell’uomo, altre sono meraviglie create dalla natura stessa: in ogni caso non sono solo segnai inseriti nel paesaggio, ma vere e proprie impronte sul volto del pianeta.

land art