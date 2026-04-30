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© Istockphoto | Piscina Naturale dell’isola di Maré, Nuova Caledonia
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Oltre i luoghi comuni

Dieci piscine naturali che sembrano un miracolo della natura

Luoghi scolpiti dall’erosione, dai vulcani e dalle forze della natura, paiono un sogno geologico ma sono reali anche se poco conosciute

30 Apr 2026 - 06:30
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piscine naturali