A tavola: i sapori del mondo si scoprono al mercato

© Istockphoto | Thailandia: uno dei molti mercati notturni delle città
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È uno dei travel trend più in voga del 2026: è scoccata l’era del Supermarket Safari: quando si visita un luogo lontano i sapori autentici non si cercano più nei ristoranti eleganti e si lasciano perdere i bistrot con menù turistico, ma si esplorano gli scaffali dei negozi di alimentari.